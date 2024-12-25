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Производитель звезд Mercedes-Benz обанкротился после 228 лет существования

Производитель звезд Mercedes-Benz обанкротился после 228 лет существования

Киев  •  УНН

 • 2130 просмотра

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Немецкая компания Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, изготавливавшая эмблемы для Mercedes-Benz, объявила о банкротстве. Причиной стало падение спроса на продукцию и кризис в европейском автопроме.

Поставщик фирменных "звезд" Mercedes-Benz объявил о банкротстве. Немецкая фирма Gerhardi Kunststofftechnik GmbH не справилась с вызовами, с которыми столкнулся современный европейский автопром из-за падения спроса на электромобили. Компания, основанная в 1796 году, пережила две мировые войны, но в 2024-м обанкротилась. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Gerhardi объявила себя банкротом после длительного падения спроса на продукцию. Что будет с полутора тысячами ее сотрудников, пока неизвестно. Фирма начинала свой путь более двух веков назад с производства металлических изделий, а затем влилась в автопром и поставляла эмблемы-звезды для седанов Mercedes-Benz.

Немецкая Gerhardi Kunststofftechnik GmbH пережила вторжение Наполеона, Великую депрессию и две мировые войны. Но нынешний спад автомобильной промышленности Европы поставил производителя пластика на колени

- пишет Bloomberg.

Отмечается, что в прошлом месяце, после длительного периода роста расходов и падающего спроса, компания объявила о банкротстве, оставив без работы 1500 своих сотрудников.

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Другие поставщики также вынужденно сокращают производство на фоне падения продаж автомобилей. Так, французская Forvia SE (поставщик деталей для Volkswagen и Stellantis) сокращает тысячи рабочих мест, немецкая Webasto SE набрала долгов на миллиард евро; финансовые трудности испытывает и крупный шведский производитель аккумуляторов Northvolt AB. С будущими увольнениями в Volkswagen, Stellantis и Ford ситуация наверняка ухудшится.

Интересно, что Gerhardi - не единственный производитель звезд Mercedes-Benz, разорившийся за последние годы. В 2022-м это произошло с компанией BIA Forst. Она изготавливала эмблемы, которые устанавливали вертикально, например, на S-Class.

Напомним,

Крупнейший в Европе производитель автомобилей Volkswagen планирует закрыть по меньшей мере три немецких завода, сократить десятки тысяч рабочих мест и снизить зарплату на 10 процентов.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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