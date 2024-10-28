Volkswagen впервые за 87 лет закроет по меньшей мере три завода в Германии

Крупнейший в Европе производитель автомобилей Volkswagen планирует закрыть по меньшей мере три немецких завода, сократить десятки тысяч рабочих мест и снизить зарплату на 10 процентов, заявил в понедельник представитель высшего руководства компании, пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Это первое закрытие заводов за 87-летнюю историю компании. Крупнейший европейский автопроизводитель предупредил, что необходимы радикальные меры на фоне острой конкуренции с Китаем, замедление продаж на других крупных рынках и необходимостью перехода на электромобили, что требует больших затрат. Недавно компания выпустила второе за три месяца предупреждение о прибыли, обвинив в этом сложную рыночную ситуацию.

В пресс-службе VW в понедельник заявили, что не будут комментировать «спекуляции по поводу конфиденциальных переговоров с (профсоюзом - ред.) IG Metall и рабочим советом», добавив, что компания находится в «критической точке».

Рабочий совет компании представляет сотрудников VW и имеет половину мест в наблюдательном совете.

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Даниэла Кавалло, председатель рабочего совета VW, заявила сотрудникам главного завода компании в Вольфсбурге, что у руководства есть два дня, чтобы изменить свои планы, и намекнула на будущие забастовки.

Она сказала, что главный исполнительный директор Оливер Блюм «играет с огромным риском того, что... мы прервем переговоры и сделаем то, что должна сделать рабочая сила, когда боится за свое существование».

Дополнение

В сентябре компания Volkswagen впервые заявила о том, что рассматривает возможность закрытия немецких заводов, но аналитики скептически относились к этой информации, учитывая сильную оппозицию со стороны политиков и рабочего совета.

Как и немецкие конкуренты Mercedes-Benz и BMW, Volkswagen сталкивается с проблемой падения прибыли в Китае, поскольку потребители сокращают расходы, а местные бренды, такие как BYD, отвоевывают свою долю рынка.

Немецкий концерн, который представит квартальные результаты в среду, теперь ожидает, что в 2024 году рентабельность операционной прибыли составит около 5,6 процента по сравнению с предыдущим прогнозом в 6,5-7 процентов.

В знак углубляющегося давления на китайском рынке компания Porsche, контрольный пакет акций которой принадлежит VW, в пятницу сообщила о падении квартальной прибыли на 41 процент.

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