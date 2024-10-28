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MIM-104 Patriot

Volkswagen вперше за 87 років закриє щонайменше три заводи в Німеччині

Київ • УНН

 • 13371 перегляди

Volkswagen планує скоротити тисячі робочих місць. Компанія також має намір знизити зарплати на 10% через конкуренцію з Китаєм та перехід на електромобілі.

Volkswagen вперше за 87 років закриє щонайменше три заводи в Німеччині

Найбільший у Європі виробник автомобілів Volkswagen планує закрити щонайменше три німецькі заводи, скоротити десятки тисяч робочих місць і знизити зарплату на 10 відсотків, заявив у понеділок представник вищого керівництва компанії, пише Financial Times, передає УНН

Деталі

Це перше закриття заводів за 87-річну історію компанії. Найбільший європейський автовиробник попередив, що необхідні радикальні заходи на тлі гострої конкуренції з Китаєм, уповільнення продажів на інших великих ринках та необхідністю переходу на електромобілі, що потребує великих витрат. Нещодавно компанія випустила друге за три місяці попередження про прибуток, звинувативши в цьому складну ринкову ситуацію.

У пресслужбі VW у понеділок заявили, що не коментуватимуть "спекуляції з приводу конфіденційних переговорів з (профспілкою - ред.) IG Metall та робочою радою", додавши, що компанія знаходиться в "критичній точці".

Робоча рада компанії представляє співробітників VW і має половину місць у наглядовій раді.

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Даніела Кавалло, голова робочої ради VW, заявила співробітникам головного заводу компанії у Вольфсбурзі, що керівництво має два дні, щоб змінити свої плани, і натякнула на майбутні страйки.

Вона сказала, що головний виконавчий директор Олівер Блюм "грає з величезним ризиком того, що... ми перервемо переговори і зробимо те, що має зробити робоча сила, коли боїться за своє існування".

Доповнення

У вересні компанія Volkswagen вперше заявила про те, що розглядає можливість закриття німецьких заводів, але аналітики скептично ставились до цієї інформації з огляду на сильну опозицію з боку політиків та робочої ради.

Як і німецькі конкуренти Mercedes-Benz та BMW, Volkswagen стикається з проблемою падіння прибутку в Китаї, оскільки споживачі скорочують витрати, а місцеві бренди, такі як BYD, відвойовують свою частку ринку.

Німецький концерн, який представить квартальні результати в середу, тепер очікує, що у 2024 році рентабельність операційного прибутку становитиме близько 5,6 відсотка порівняно з попереднім прогнозом у 6,5-7 відсотків.

На знак тиску, що поглиблюється, на китайському ринку компанія Porsche, контрольний пакет акцій якої належить VW, у п'ятницю повідомила про падіння квартального прибутку на 41 відсоток.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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