Gerry Weber закриває всі магазини в Німеччині через банкрутство

Німецький виробник одягу Gerry Weber, який також працює в багатьох країнах, переживає фінансові труднощі. Компанія зі Східної Вестфалії закриває всі свої магазини у Німеччині. Але також ідеться про реорганізацю, із відкриттям у Нідерландах та Іспанії.

Передає УНН із посиланням на Tagesschau.

Gerry Weber закриває всі свої приблизно 40 магазинів у Німеччині у зв'язку з банкрутством. Водночас ЗМІ повідомляють, що бренд переходить до іспанської компанії, яка планує перезапуститися під власними структурами.

Іспанська модна компанія Victrix перебирає на себе німецький бренд. Тимчасовий комітет кредиторів дав на це згоду.

Крім того Gerry Weber перезапускається в Нідерландах - 8 магазинів знову мають відкритися.

Довідково

Минулого місяця Амстердамський суд оголосив Gerry Weber банкрутом. На той час мережа все ще мала 38 філій у Нідерландах.

Згідно із заявою, опублікованою в четвер, новий іспанський власник бачить майбутнє в бренді Gerry Weber.

Окрім прав на бренд, вони також придбали низку дизайнерів, які відповідають за одяг Gerry Weber. Весняно-літня колекція цього року також незабаром знову буде доступна у вищезгаданих магазинах