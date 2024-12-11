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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во избежание повторения скандала в Мальме, "Евровидение" изменило правила: что известно

Во избежание повторения скандала в Мальме, "Евровидение" изменило правила: что известно

Киев  •  УНН

 • 3112 просмотра

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Европейский вещательный союз вводит новые правила проведения "Евровидения" в 2025 году в Базеле. Изменения включают кодекс поведения," продюсера благосостояния " и больше свободного времени для артистов.

Европейский вещательный союз сообщил о внесенных изменениях в правила проведения песенного конкурса "Евровидение", которые будут применены в 2025 году в Базеле. Об этом отмечается на официальном сайте, пишет УНН.

Детали

Впервые за время существования главного музыкального события Старого Света все аккредитованные участники будут обязаны соблюдать Кодекс поведения, который предусматривает создание атмосферы уважения и поддержки для артистов. За соблюдением этих принципов будет следить назначенный "продюсер по благосостоянию". 

Исполнителям будет предоставлена возможность находиться в специальной комнате без камер и прессы, а количество репетиций за закрытыми дверями увеличится. Также график конкурса будет составлен таким образом, чтобы артисты имели больше свободного времени "для ознакомления с достопримечательностями и красотой города-хозяина". 

Дополнение

Все эти меры направлены на недопущение ситуации, которая возникла на "Евровидении" в Мальме: тогда у нидерландца Юста Кляйна из-за чрезмерного внимания возник конфликт с женщиной из трансляционной бригады, который привел к дисквалификации певца перед финалом. Позже обвинения против Кляйна в агрессивном поведении были признаны необоснованными.

Напомним

Песенный конкурс" Евровидение-2025 " состоится в Базеле в Швейцарии. Соответствующее решение приняли организаторы конкурса-компания SRG SSR и Европейский союз радиовещания и телевидения (EBU).

В Швейцарии проходит референдум по финансированию"Евровидения-2025"

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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