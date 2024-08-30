Швейцарія оголосила місто проведення Євробачення-2025
Київ • УНН
Пісенний конкурс "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі у Швейцарії. Відповідне рішення ухвалили організатори конкурсу - компанія SRG SSR та Європейська спілка радіомовлення і телебачення (EBU).
Організатори пісенного конкурсу "Євробачення-2025" визначилися з місцем проведення шоу у країні-переможиці цьогорічного конкурсу. У наступному році пісенне шоу пройде у третьому за чисельністю місті Швейцарії Базелі, де підготують арену St. Jakobshalle. Про це повідомили на офіційному сайті Євробачення, пише УНН.
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Зазначається, що Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Місто-господаря обрали разом швейцарська телерадіокомпанія SRG SSR та Європейська мовна спілка, як є організатором конкурсу.
Під час конкурсного відбору перевірялися умови на майданчику, місцева інфраструктура та здатність міста прийняти тисячі делегацій, екіпажів, фанатів і журналістів з усього світу.
Європейська мовна спілка в захваті від того, що Базель обрали містом-господарем для пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Конкурс зародився у Швейцарії в Лугано ще в 1956 році, і це чудово повернути його на батьківщину майже через 70 років,
Він заявив, що стратегічне розташування Базеля на перехресті Європи робить його ідеальним місцем для проведення заходу, який відзначає силу музики, щоб об’єднувати людей через кордони.
Після конкурсів в італо- та франкомовних частинах країни в 1956 і 1989 роках ми також раді вперше провести пісенний конкурс "Євробачення" в німецькомовній Швейцарії. Разом із телевізійним мовником SRG SSR та містом Базель ми створимо дивовижне свято музики на березі річки Рейн, яке лунатиме далеко за межами сцени,
Нагадаємо
Швейцарія перемогла на пісенному конкурсі Євробачення 2024 у Мальме з піснею "The Code" Nemo, набравши 591 бал, а Україна посіла третє місце з 453 балами.