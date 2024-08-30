Швейцарія оголосила місто проведення Євробачення-2025

Організатори пісенного конкурсу "Євробачення-2025" визначилися з місцем проведення шоу у країні-переможиці цьогорічного конкурсу. У наступному році пісенне шоу пройде у третьому за чисельністю місті Швейцарії Базелі, де підготують арену St. Jakobshalle. Про це повідомили на офіційному сайті Євробачення, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Місто-господаря обрали разом швейцарська телерадіокомпанія SRG SSR та Європейська мовна спілка, як є організатором конкурсу.

Під час конкурсного відбору перевірялися умови на майданчику, місцева інфраструктура та здатність міста прийняти тисячі делегацій, екіпажів, фанатів і журналістів з усього світу.

Європейська мовна спілка в захваті від того, що Базель обрали містом-господарем для пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Конкурс зародився у Швейцарії в Лугано ще в 1956 році, і це чудово повернути його на батьківщину майже через 70 років,