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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Швейцария объявила город проведения Евровидения-2025

Швейцария объявила город проведения Евровидения-2025

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 10:05  •  4868 просмотра

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Песенный конкурс "Евровидение-2025" состоится в Базеле в Швейцарии. Соответствующее решение приняли организаторы конкурса - компания SRG SSR и Европейский союз радиовещания и телевидения (EBU).

Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2025" определились с местом проведения шоу в стране-победительнице нынешнего конкурса. В следующем году песенное шоу пройдет в третьем по численности городе Швейцарии Базеле, где подготовят арену St. Jakobshalle. Об этом сообщили на официальном сайте Евровидения, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Гранд-финал 69-го песенного конкурса "Евровидение-2025" состоится 17 мая в городе Базель, а полуфиналы проведут 13 и 15 мая. Город-хозяин выбрали вместе швейцарская телерадиокомпания SRG SSR и Европейский вещательный союз, как организатор конкурса.

Во время конкурсного отбора проверялись условия на площадке, местная инфраструктура и способность города принять тысячи делегаций, экипажей, фанатов и журналистов со всего мира.

Европейский вещательный союз в восторге от того, что Базель выбрали городом-хозяином для песенного конкурса "Евровидение-2025". Конкурс зародился в Швейцарии в Лугано еще в 1956 году, и это замечательно вернуть его на родину почти через 70 лет,

- прокомментировал исполнительный директор песенного конкурса Мартин Остердаль.

Он заявил, что стратегическое расположение Базеля на перекрестке Европы делает его идеальным местом для проведения мероприятия, которое отмечает силу музыки, чтобы объединять людей через границы.

После конкурсов в итало- и франкоязычных частях страны в 1956 и 1989 годах мы также рады впервые провести песенный конкурс "Евровидение" в немецкоязычной Швейцарии. Вместе с телевизионным вещателем SRG SSR и городом Базель мы создадим удивительный праздник музыки на берегу реки Рейн, который будет звучать далеко за пределами сцены,

- добавил Остердаль.

Напомним

Швейцария победила на песенном конкурсе Евровидение 2024 в Мальме с песней "The Code" Nemo, набрав 591 балл, а Украина заняла третье место с 453 баллами.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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