Кибератаки и перехват телетрансляций: шведская полиция видит угрозы Евровидению

Кибератаки, DoS-атаки, акции гражданского неповиновения и перехват телеэфира. Полиция Швеции рассказала об угрозах конкурса «Евровидение». Об этом УНН пишет со ссылкой на Euronews.

Детали

Шведская полиция составила отчет, в котором перечислила потенциальные угрозы для песенного конкурса "Евровидение" в Мальме, полуфиналы которого состоятся 7 и 9 мая, а финал 11 мая.

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Большая часть отчета засекречена. Но, как сообщают местные СМИ, среди угроз называются кибератаки, DoS-атаки, акции гражданского неповиновения и перехват телеэфира.

Подготовка к обеспечению безопасности конкурса происходит с учетом того, что Швеция, по мнению полиции, является "приоритетной целью" для исламистских террористических организаций.

Добавим

Ожидается, что на "Евровидение" в Мальме, где проживают около 360 тысяч человек, приедут около 100 тысяч гостей из разных стран.

Как сообщал шведский вещатель SVT Nyheter, особое беспокойство вызывает угроза атаки дронами, поэтому для защиты своей территории Швеция перекроет воздушное пространство над Мальме. Кроме этого, будет использована специальная технология C-UAV, предотвращающая пролет беспилотников.

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