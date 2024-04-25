Евровидение-2024: организаторы показали, как в этом году выглядит главная сцена

В Швеции компания телерадиокомпания SVT, которая организует "Евровидение-2024", показала сцену на Malmö Arena, где будет проходить нынешний песенный конкурс. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Евровидения.

Детали

Сцена в форме креста размещена прямо посреди зрительного зала. Вокруг расположены 2 168 осветительных приборов, которые предварительно программировали в течение четырех недель. А к потолку подвешены пять светодиодных кубов.

Также на сцене и над ней установлено около 1 000 квадратных метров светодиодных экранов: только напольное освещение имеет площадь 186 квадратных метров, а светодиодный экран на заднем плане - 340 квадратных метров.

Вместе с этими кубами к потолку Malmö Arena подвешено 204 тонны технического оборудования, которое перемещается с помощью 196 подъемников с разной скоростью.

Предварительно, артисты прилетят на репетиции "Евровидения" уже утром в субботу, 27 апреля.

Верим, что вместе мы создали неожиданную и обновленную концепцию "Евровидения-2024", и с нетерпением ждем, когда сможем продемонстрировать ее по-настоящему - комментирует сцену дизайнер по свету Фредрик Стормби.

Напомним

Представители Украины alyona alyona & Jerry Heil исполнят песню "Teresa & Maria" под номером 5 в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение 2024" 7 мая.

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