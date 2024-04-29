Евровидение-2024: alyona alyona рассказала, как потеряла голос перед первой репетицией

Украинская певица alyona alyona, которая в этом году представляет страну на "Евровидении-2024", рассказала, что за несколько часов до первой репетиции она потеряла голос. Об этом пишет УНН со ссылкой на Instagram певицы.

Детали

На своей странице alyona alyona alyona пожаловалась на проблемы с голосом. Она записала видео, на котором слышно, что певица охрипла. По ее словам, причиной проблем является психосоматика. Как объяснила певица, долгая дорога в Мальме продолжительностью 28 часов и переживания повлияли на здоровье.

Я охрипла. Верите ли вы в психосоматику? В то, что на нервной почве организм может что-то делать такое, чего очень сильно вы боитесь, чтобы он это делал - говорит alyona alyona.

Дополнение

Впрочем, несмотря на проблемы с голосом первая репетиция alyona alyona совместно с Jerry Heil уже состоялась. Они впервые попробовали спеть свою конкурсную песню "Teresa & Maria" на главной сцене шоу.

Ранее УНН писал, что появилось первое видео репетиции украинских певиц - на сцене alyona совместно с Jerry Heil появились сами - без танцовщиков и бэквокала.

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