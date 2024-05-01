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Кібератаки та перехоплення телетрансляцій: шведська поліція бачить загрози Євробаченню

Кібератаки та перехоплення телетрансляцій: шведська поліція бачить загрози Євробаченню

Київ • УНН

 • 15638 перегляди

У звіті шведської поліції перераховані потенційні загрози для Євробачення в Мальме, включаючи кібератаки, DoS-атаки, громадянську непокору і перехоплення телевізійних трансляцій.

Кібератаки, DoS-атаки, акції громадянської непокори та перехоплення телеефіру. Поліція Швеції розповіла про загрози конкурсу "Євробачення". Про це УНН пише з посиланням на Euronews.

Деталі

Шведська поліція склала звіт, у якому перерахувала потенційні загрози для пісенного конкурсу "Євробачення" в Мальме, півфінали якого відбудуться 7 і 9 травня, а фінал 11 травня.

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Більша частина звіту засекречена. Але, як повідомляють місцеві ЗМІ, серед загроз називаються кібератаки, DoS-атаки, акції громадянської непокори і перехоплення телеефіру.

Підготовка до забезпечення безпеки конкурсу відбувається з урахуванням того, що Швеція, на думку поліції, є "пріоритетною метою" для ісламістських терористичних організацій.

Додамо

Очікується, що на "Євробачення" в Мальме, де проживають близько 360 тисяч осіб, приїдуть близько 100 тисяч гостей із різних країн.

Як повідомляв шведський мовник SVT Nyheter, особливе занепокоєння викликає загроза атаки дронами, тому для захисту своєї території Швеція перекриє повітряний простір над Мальме. Крім цього, буде використана спеціальна технологія C-UAV, що запобігає прольоту безпілотників.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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