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Объявлен лонглист Нацотбора на Евровидение-2025: сколько артистов туда попали

Объявлен лонглист Нацотбора на Евровидение-2025: сколько артистов туда попали

Киев  •  УНН

 • 5501 просмотра

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Общественное объявило список из 20 участников Национального отбора на Евровидение-2025 в Базеле. Из них выберут 10 финалистов, которые будут бороться за право представлять Украину на конкурсе.

В Украине объявили лонглист Национального отбора на Евровидение-2025 - 20 украинских артистов попали в список желающих представить Украину на Песенном конкурсе в Базеле (Швейцария), передает УНН со ссылкой на Суспільне.

В список участников Национального отбора вошли:

BRYKULETS

ENLEO

FIЇNKA

Future Culture

GRISANA

KHAYAT

KRYLATA

MOLODI

MON FIA

Ranrawi

Starykova Hrystyna

TESLENKO

YAGODY

Ziferblat

Абіє

"ДК Енергетик"

Маша Кондратенко

МУАЯД

"Слухай Сашу"

Влад Шериф

Длинный список Нацотбора выбрали из 369 поданных заявок, среди которых были 232 сольных исполнителя и 72 группы.

Впоследствии пройдет прослушивание участников и будут названы имена девяти финалистов.

Добавим

Музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение-2025 Тина Кароль подчеркнула, что отобранные участники - это качественные и самобытные артисты, которые составляют новую витрину украинской музыки.

"Сегодня презентуется лонглист участников Нацотбора на Евровидение-2025! В него попали 20 исполнителей из почти 400 поданных заявок. Артисты лонглиста - это новая музыкальная витрина, главная черта которой - качество и актуальность. Все участники талантливые, самодостаточные и яркие. Очень благодарна всем, кто подал заявки! Хочу отметить от себя, что мне было очень обидно, ведь многие сильные песни не попали в список участников из-за несоответствия правилам Нацотбора. А именно: были изданы или исполнялись ранее, длиннее трех минут, имели часть чужих стихов или ненормативную лексику. Мой совет: если песня не была опубликована ранее, пожалуйста, доработайте ее и подайте свою заявку в следующем году", - заявила Тина Кароль.

Во избежание повторения скандала в Мальме, "Евровидение" изменило правила: что известно11 дек. 2024, 04:30 • 15699 просмотров

Среди участников лонг лист А, которые по результатам прослушиваний не попадут в список финалистов, будет проведено рейтинговое онлайн-голосование, которое определит еще одного участника финала.

Всего в финале Нацотбора, который состоится в феврале 2025 года в формате телевизионного концерта, примут участие до 10 исполнителей. Как и в предыдущие годы, победителя Нацотбора определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав звездного жюри финала выберут украинцы путем онлайн-голосования.

69-й Песенный конкурс Евровидение состоится в мае 2025 года в швейцарском городе Базель. Песенный конкурс впервые проведут в немецкоязычной части страны.

Полуфиналы, в одном из которых будет участвовать и представитель от Украины, состоятся 13 и 15 мая. Гранд-финал Евровидения-2025 проведут на арене St. Jakobshalle в субботу, 17 мая.

Напомним

68-й Песенный конкурс Евровидение состоялся в шведском городе Мальме. Дуэт alyona alyona & Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" занял третье место в финале конкурса.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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malmeМальме
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