В Дії стартовал опрос за избрание состава Национального жюри Украины на Евровидении-2024

С 25 марта по 1 апреля в приложении Дія продлится опрос по избранию членов жюри, которые будут оценивать выступления участников из других стран в финале песенного конкурса Евровидение-2024 в Мальме.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Дия.

Детали

"Каждый украинец может выбрать кандидата на судейское кресло в национальном жюри. Именно члены жюри будут решать, сколько баллов отдать от Украины артистам из других стран в финале песенного конкурса в Мальме. Присоединяйтесь к опросу прямо сейчас. Открывайте приложение и ищите любимого кандидата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для того, что принять в опросе необходимо зайти в приложение, перейди в "Сервисы", далее зайти в опрос и выбрать одного кандидата. Опрос продлится до 1 апреля.

Свой голос можно отдать за:

FIЇNKA - певица, актриса и автор песен;

Алексей Бондаренко - музыкальный обозреватель, основатель и главный редактор медиа о новой украинской культуре "Лирум";

Александр Вареница - пиар-специалист, соучредитель агентства по продвижению украинской музыки на международный рынок Go West;

Ирина Горовая - продюсер;

Елена Коляденко - руководитель танцевального коллектива Freedom Ballet;

Макс Нагорняк - основатель и автор медицинского медиа "Bezodnya Music";

Анна Свиридова - продюсер;

Константин Томильченко - креативный продюсер телевизионных проектов "Україна має талант", "Х-фактор", "Маска";

Алена Тополя (Alyosha) - певица;

Евгений Триплов - автор и музыкальный продюсер.

Напомним,

Украину на Евровидении-2024 в шведском Мальме представит Alyona alyona & Jerry Heil.

68-й международный песенный конкурс Евровидение-2024 состоится в Швеции в мае этого года. Участник от Украины поборется в одном из полуфиналов 7 мая за представление страны в Гранд Финале Евровидения-2024.