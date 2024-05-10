Евровидение-2024: стало известно, под каким номером выступит Украина в финале

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  28399 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  117036 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  124853 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  126804 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  146636 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  128497 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132002 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121753 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167840 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150636 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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После 21 мая президент Зеленский не потеряет легитимность - министр юстиции

После 21 мая президент Зеленский не потеряет легитимность - министр юстиции

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Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
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7 мая 2024, 11:15  •  290455 просмотра

Евровидение-2024: стало известно, под каким номером выступит Украина в финале

Украина выступит второй в финале 68-го песенного конкурса "Евровидение", который состоится 11 мая 2024 года в Мальме, Швеция.

Культура •   •  978 просмотра
Евровидение-2024: стало известно, под каким номером выступит Украина в финале

После 21 мая президент Зеленский не потеряет легитимность - министр юстиции

Президент Зеленский не потеряет своей легитимности после 21 мая, поскольку его полномочия продлятся до избрания следующего президента, несмотря на несовершенство Конституции относительно положений о военном времени, заявил министр юстиции Денис Малюська.

политика •   •  3329 просмотра
После 21 мая президент Зеленский не потеряет легитимность - министр юстиции

"С помощью веб-камеры хотел скорректировать ракеты по железнодорожным эшелонам ВСУ": СБУ задержала российского информатора

Служба безопасности Украины задержала российского информатора, который готовился установить веб-камеру возле моста, чтобы фиксировать движение военных поездов и передавать их координаты врагу.

Война •   •  3036 просмотра
"С помощью веб-камеры хотел скорректировать ракеты по железнодорожным эшелонам ВСУ": СБУ задержала российского информатора

Дефицит электричества сохраняется: Украина берет аварийную помощь из ЕС, планируют ограничения для промышленности и возможные аварийные отключения

В Украине наблюдается значительный дефицит электроэнергии в течение большей части суток из-за масштабных повреждений электростанций, что обусловливает необходимость аварийного импорта электроэнергии из соседних стран и ограничения потребления для промышленности с 18:00 до 7:00, с потенциальными аварийными отключениями, если потребление возрастет.

Война •   •  6200 просмотра
Дефицит электричества сохраняется: Украина берет аварийную помощь из ЕС, планируют ограничения для промышленности и возможные аварийные отключения

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Открыто уголовное дело против и. о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Сокура за препятствование поставке топлива для армии во время войны.

политика •   •  32242 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Сторми Дэниелс и адвокат Трампа столкнулись в допросе: защита экс-президента считает сомнительными показания порноактирисы

Порноактриса Сторми Дэниелс стояла на своем во время перекрестного допроса адвокатов Трампа, поддерживая свою версию о вероятных сексуальных отношениях с бывшим президентом, несмотря на обвинения во лжи и жадности.

Новости Мира •   •  7058 просмотра
Сторми Дэниелс и адвокат Трампа столкнулись в допросе: защита экс-президента считает сомнительными показания порноактирисы

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз рассказали, чем производители подделок набивают сигареты.

Здоровье •   •  28399 просмотра
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Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Полиция призывает граждан ограничить время пребывания на кладбищах в поминальные дни

Полиция призывает граждан ограничить время пребывания на кладбищах в поминальные дни, заботиться о безопасности, следить за сообщениями о воздушной тревоге и немедленно следовать в укрытие.

Общество •   •  9793 просмотра
Полиция призывает граждан ограничить время пребывания на кладбищах в поминальные дни

Удар рф по Харькову: враг, предварительно, попал из С-400. Показали последствия

Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, попав в частные жилые кварталы и вызвав пожары, повредив дома и ранив 72-летнюю женщину и 11-летнюю девочку.

Война •   •  12566 просмотра
Удар рф по Харькову: враг, предварительно, попал из С-400. Показали последствия

Строительство магистрального водопровода в Никополе: готовность 90%, но обстрелы задерживают завершение

Строительство магистрального водопровода в Никопольском районе завершено примерно на 90%, но постоянные вражеские обстрелы мешают определить точную дату завершения работ.

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Строительство магистрального водопровода в Никополе: готовность 90%, но обстрелы задерживают завершение