Евровидение-2024: стало известно, под каким номером выступит Украина в финале

Организаторы Евровидения-2024 представили порядок выступлений в финале 68-го песенного конкурса, который состоится в субботу, 11 мая, - Украина выступит второй среди 26 стран-исполнителей, пишет УНН.

Детали

По итогам двух полуфиналов в финал вышло 20 участников, которые присоединятся к большой пятерке стран и действующим победителям конкурса Швеции.

Порядок выступлений в гранд-финале Евровидения-2024

Дополнение

Все 37 песен Евровидения-2024 можно прослушать через потоковые сервисы или просмотреть музыкальные видео на канале YouTube.

Песенный конкурс Евровидение проходит в Мальме, Швеция, во вторник, 7 мая (первый полуфинал), в четверг, 9 мая (второй полуфинал) и в субботу, 11 мая (гранд-финал) 2024 года.