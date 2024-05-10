Євробачення-2024: стало відомо, під яким номером виступить Україна у фіналі

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Київ • УНН

 • 109436 перегляди

Україна виступить другою у фіналі 68-го пісенного конкурсу "Євробачення", який відбудеться 11 травня 2024 року в Мальме, Швеція.

Організатори Євробачення-2024 представили порядок виступів у фіналі 68-го пісенного конкурсу, який відбудеться в суботу, 11 травня, - Україна виступить другою серед 26 країн-виконавців, пише УНН.

Деталі

За підсумками двох півфіналів до фіналу вийшло 20 учасників, які приєднаються до великої п’ятірки країн і чинних переможці конкурсу Швеції. 

Порядок виступів у гранд-фіналі Євробачення-2024

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Доповнення

Усі 37 пісень Євробачення-2024 можна прослухати через потокові сервіси або переглянути музичні відео на каналі YouTube.

Пісенний конкурс Євробачення проходить у Мальме, Швеція, у вівторок, 7 травня (перший півфінал), у четвер, 9 травня (другий півфінал) і в суботу, 11 травня (гранд-фінал) 2024 року.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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