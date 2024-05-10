Євробачення-2024: стало відомо, під яким номером виступить Україна у фіналі
Київ • УНН
Україна виступить другою у фіналі 68-го пісенного конкурсу "Євробачення", який відбудеться 11 травня 2024 року в Мальме, Швеція.
Організатори Євробачення-2024 представили порядок виступів у фіналі 68-го пісенного конкурсу, який відбудеться в суботу, 11 травня, - Україна виступить другою серед 26 країн-виконавців, пише УНН.
Деталі
За підсумками двох півфіналів до фіналу вийшло 20 учасників, які приєднаються до великої п’ятірки країн і чинних переможці конкурсу Швеції.
Порядок виступів у гранд-фіналі Євробачення-2024
Доповнення
Усі 37 пісень Євробачення-2024 можна прослухати через потокові сервіси або переглянути музичні відео на каналі YouTube.
Пісенний конкурс Євробачення проходить у Мальме, Швеція, у вівторок, 7 травня (перший півфінал), у четвер, 9 травня (другий півфінал) і в суботу, 11 травня (гранд-фінал) 2024 року.