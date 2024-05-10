Евровидение-2024: стали известны победители второго полуфинала

9 мая прошел второй полуфинал "Евровидения-2024" в Мальме. Сразу 16 артистов соревновались за возможность попасть в гранд-финал, который состоится в субботу, 11 мая, передает УНН.

Детали

В финал уже прошли 10 стран-участниц первого дня соревнования, а именно: Сербия, Португалия, Словения, Украина, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия, Люксембург.

К ним теперь присоединились еще 10 участников:

Латвия

Австрия

Нидерланды

Норвегия

Израиль

Греция

Эстония

Швейцария

Грузия

Армения.

Дополнение

Свои прогнозы обновили букмекеры. Теперь с вероятностью в 43 % первое место в гранд-финале займет представитель Хорватии Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim.

Значительно отстает от него Nemo с песней The Code из Швейцарии. Его шансы оценивают в 20 %.

На третьем месте украинские певицы Jerry Heil и alyona alyona, которые сейчас имеют 8 %.

"Евровидение-2024": поляки призывают не поддерживать Украину из-за видео Jerry Heil в кофте с надписью "Banderaciaga"