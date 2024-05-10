Євробачення-2024: стали відомі переможці другого півфіналу

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Київ • УНН

 • 30734 перегляди

Другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024" відбувся 9 травня в Мальме, де ще 10 країн - Латвія, Австрія, Нідерланди, Норвегія, Ізраїль, Греція, Естонія, Швейцарія, Грузія та Вірменія - пройшли до гранд-фіналу 11 травня, приєднавшись до 10 країн, які пройшли з першого півфіналу.

9 травня пройшов другий півфінал "Євробачення-2024" у Мальме. Одразу 16 артистів змагалися за можливість потрапити до гранд-фіналу, який відбудеться у суботу, 11 травня, передає УНН.

Деталі

До фіналу уже пройшли 10 країн-учасниць першого дня змагання, а саме: Сербія, Португалія, Словенія, Україна, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія, Люксембург.

До них тепер приєдналися ще 10 учасників:

  • Латвія
  • Австрія
  • Нідерланди
  • Норвегія
  • Ізраїль
  • Греція
  • Естонія
  • Швейцарія
  • Грузія
  • Вірменія. 

Доповнення

Свої прогнози оновили букмекери. Тепер з імовірністю в 43 % перші місце у гранд-фіналі посяде представник Хорватії Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim.

Значно відстає від нього Nemo з піснею The Code зі Швейцарії. Його шанси оцінюють в 20 %.

На третьому місці українські співачки Jerry Heil та alyona alyona, які нині мають 8 %.

"Євробачення-2024": поляки закликають не підтримувати Україну через відео Jerry Heil у кофті з написом "Banderaciaga"08.05.24, 19:25 • 25732 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

КультураПодії
latviiaЛатвія
malmeМальме
avstriiaАвстрія
shveitsariiaШвейцарія
virmeniiaВірменія
serbiiaСербія
finliandiiaФінляндія
sloveniiaСловенія
irlandiiaІрландія
liuksemburhЛюксембург
lytvaЛитва
norvehiiaНорвегія
hretsiiaГреція
khorvatiiaХорватія
niderlandyНідерланди
portuhaliiaПортугалія
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