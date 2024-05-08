"Евровидение-2024": поляки призывают не поддерживать Украину из-за видео Jerry Heil в кофте с надписью "Banderaciaga"
Киев • УНН
Поляки возмущены поведением украинской певицы Jerry Heil, которая записала видео в свитере с надписью "Banderaciaga. Пользователи соцсетей обвинили ее в поддержке Степана Бандеры и призывают не голосовать за Украину на Евровидении-2024.
В социальной сети X набирает обороты скандал относительно украинской певицы Jerry Heil, которая в этом году представляет Украину на Евровидении. Польские пользователи призывают не голосовать украинскую команду, после того, как увидели фото Jerry Heil в кофте с надписью Banderaciaga. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщения пользователей X и польские СМИ.
Детали
В марте 2024 года Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева) опубликовала в своем Tik Tok видео, где исполняет песню Teresa & Maria. На этих кадрах можно заметить, что певица одета в свитер с надписями Banderaciaga.
alyona alyona и Jerry Heil выступили на Евровидении 20247 мая 2024, 19:51 • 23187 просмотров
Одними из первых на это указало польское интернет-издание WarNewsPL
Представитель Украины на Евровидении 2024 в свитшоте с надписью BANDERACIAGA. Скажите мне, что это фейк...
После этого пользователи соцсети подхватили это видео - возмущенные польские пользователи призывают не голосовать за Украину на "Евровидении-2024" и обвиняют певицу в поддержке "культа Степана Бандеры".
В частности, на ситуацию отреагировала польский депутат левых партий Анна-Мария Жуковская. Она раскритиковала Украину за "продвижение Бандеры" и заявила, что не поддерживает страну на Евровидении.
Если Украина будет продвигать Бандеру в своей исторической политике, это оттолкнет Европу, которая имеет однозначное мнение о нацистских коллаборационистах. Националистам я говорю "нет"!"
Некоторые из польских пользователей пошли дальше "Евровидения". В частности, возмущенный музыкант Ян Поспешальски призвал прекратить преподавать историю Украины в школах Польши.
Кроме того, некоторые даже обвинили бренд одежды в нацизме и сатанизме.
Banderciaga - сочетание нациста-геноцидника Бандеры и бренда с прямой отсылкой к сатанизму. Встречайте представительницу Украины на Евровидении
Напомним
Первый полуфинал "Евровидения 2024" состоялся в Швеции во вторник, а финал пройдет в субботу, 11 мая. По итогам конкурса украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil вышли в финал.
Вместе с ним в завершающий этап Евровидения попали артисты из Сербии, Португалии, Словении, Литвы, Финляндии, Кипра, Хорватии, Ирландии и Люксембурга.
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"Евровидение-2024": поляки призывают не поддерживать Украину из-за видео Jerry Heil в кофте с надписью "Banderaciaga"
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"Евровидение-2024": поляки призывают не поддерживать Украину из-за видео Jerry Heil в кофте с надписью "Banderaciaga"
Поляки возмущены поведением украинской певицы Jerry Heil, которая записала видео в свитере с надписью "Banderaciaga. Пользователи соцсетей обвинили ее в поддержке Степана Бандеры и призывают не голосовать за Украину на Евровидении-2024.
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