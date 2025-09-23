В небе над шведским городом Мальмё был зафиксирован неизвестный дрон - СМИ
Киев • УНН
Несколько человек сообщили полиции шведского Мальмё о большом неизвестном беспилотнике, летавшем над городом. Это произошло после того, как Дания закрыла свой аэропорт в Копенгагене из-за пролета неизвестных дронов.
В полицию шведского Мальмё вечером в понедельник, 22 сентября, обратились несколько человек, которые видели в небе над городом большой неизвестный беспилотник, передает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
По словам семейной пары, обратившейся в полицию, дрон громко жужжал и не был похож на полицейские беспилотники, используемые местными правоохранителями. На некоторое время беспилотник завис над спортивной площадкой, затем направился на восток.
Расстояние между Мальмё и Копенгагеном составляет около 30 км.
Полиция Мальмё подтвердила, что получила несколько сообщений о беспилотниках вечером и ночью понедельника, но ни один из них не был найден. Являются ли это дроны, ранее пролетавшие вблизи Копенгагена, не установлено.
Дополнение
Дания закрыла в понедельник свой аэропорт в Копенгагене после пролета вблизи неизвестных дронов. Во вторник власти провели уже третью пресс-конференцию, а премьер-министр Метте Фредериксен назвала инцидент самым серьезным на сегодняшний день нападением на критическую инфраструктуру страны.
Датская полиция заявила, что дроны, закрывшие главный аэропорт страны, управлялись "компетентным оператором", но подозреваемые не установлены.