У небі над шведським містом Мальме було зафіксовано невідомий дрон - ЗМІ

У поліцію шведського Мальме ввечері понеділка, 22 вересня, звернулися кілька людей, які бачили у небі над містом великий невідомий безпілотник, передає УНН із посиланням на BBC.

Деталі

За словами сімейної пари, яка звернулася в поліцію, дрон голосно дзижчав і не був схожий на поліцейські безпілотники, які використовують місцеві правоохоронці. На деякий час безпілотник завис над спортивним майданчиком, потім подався на схід.

Відстань між Мальме та Копенгагеном становить близько 30 км.

Поліція Мальме підтвердила, що отримала кілька повідомлень про безпілотники увечері та вночі понеділка, але жодного з них не знайшли. Чи це дрони, що раніше пролітали поблизу Копенгагена, не встановлено.

Доповнення

Данія закрила у понеділок свій аеропорт у Копенгагені після прольоту поблизу невідомих дронів. У вівторок влада провела вже третю пресконференцію, а прем’єрка Метте Фредеріксен назвала інцидент найсерйознішим на сьогодні нападом на критичну інфраструктуру країни.

Данська поліція заявила, що дрони, які закрили головний аеропорт країни, керувалися "компетентним оператором", але підозрювані не встановлені.