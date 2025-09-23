Проліт дронів над аеропортом Копенгагена: прем’єрка Данії заговорила про атаку на критичну інфраструктуру

Данія закрила у понеділок свій аеропорт у Копенгагені після прольоту поблизу невідомих дронів. У вівторок влада провела вже третю пресконференцію, а прем’єрка Метте Фредеріксен назвала інцидент найсерйознішим на сьогодні нападом на критичну інфраструктуру країни. Її слова передає TV 2 Nyheder, пише УНН.

Деталі

Польоти дронів над аеропортом Копенгагена змусили владу тимчасово закрити злітно-посадкові смуги, що призвело до затримок та скасувань рейсів. PET (датська служба безпеки) та поліція столиці у вівторок вранці провели чергову пресконференцію, на якій підтвердили, що слідство триває, і не виключають жодних сценаріїв щодо осіб чи організацій, які могли стояти за інцидентом.

Кібератака паралізувала роботу найбільших аеропортів Європи, зловмисники вимагають викуп - ВВС

Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен у письмовій заяві TV 2 наголосила, що подія свідчить про зростання загроз для критичної інфраструктури країни.

Те, що ми бачили минулої ночі, – це найсерйозніший на сьогодні напад на критичну інфраструктуру Данії. Це говорить про часи, в яких ми живемо, і про те, до чого ми як суспільство маємо бути готові - зазначила вона.

Влада також пов’язує інцидент із низкою нещодавніх подій у Європі, зокрема атаками дронів, порушеннями повітряного простору та хакерськими атаками на аеропорти. Представники поліції наголосили, що забезпечення безпеки аеропорту та громадян залишається пріоритетом і всі служби працюють над розслідуванням та запобіганням подібних випадків у майбутньому.

Ми, очевидно, не виключаємо жодних варіантів щодо того, хто за цим стоїть. І очевидно, що це свідчить про події, які ми мали змогу спостерігати нещодавно, зокрема, про інші атаки дронів, порушення повітряного простору та хакерські атаки на європейські аеропорти - підсумувала Фредеріксен.

За інформацією TV 2, росія вже встигла заперечити свою причетність до польотів дронів в аеропорту Копенгагена. Про це заявив речник кремля дмитро пєсков.

Нагадаємо

Увечері в понеділок, 22 вересня, міжнародний аеропорт Копенгагена в Данії тимчасово призупинив роботу через помічені дрони в повітряному просторі.

23 вересня основні аеропорти Данії та Норвегії – Копенгагена та Осло – відновили роботу після того, як були змушені закрити їх у понеділок увечері через виявлення дронів.

Данська поліція заявила 23 вересня, що дрони, через які закрили головний аеропорт країни днем раніше, імовірно, керувалися "компетентним оператором", який намагався продемонструвати певні навички, але підозрювані поки не встановлені.