Проліт дронів над аеропортом Копенгагена: прем’єрка Данії заговорила про атаку на критичну інфраструктуру

$41.380.13
48.730.31
ukenru
23 вересня, 05:00 • 21495 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 22164 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 25487 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 41427 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 43916 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 41851 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 65206 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 69067 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 63421 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 30870 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4.3м/с
41%
751мм
Популярнi новини
Директор компанії привласнив майже 4 млн грн, виділених на модульні будинки на КиївщиніPhoto23 вересня, 01:12 • 17034 перегляди
Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів23 вересня, 01:48 • 19757 перегляди
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларівVideo23 вересня, 02:44 • 20055 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 16687 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 13042 перегляди
Публікації
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 2050 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 13133 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 16780 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 21495 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 63023 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Емманюель Макрон
Керолайн Левітт
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Білий дім
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 63023 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 29711 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 45546 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 96938 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 118719 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Guardian
Facebook
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot

Проліт дронів над аеропортом Копенгагена: прем’єрка Данії заговорила про атаку на критичну інфраструктуру

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Аеропорт Копенгагена закрили через проліт невідомих дронів, що призвело до затримок рейсів. Прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен назвала інцидент найсерйознішою атакою на критичну інфраструктуру країни.

Проліт дронів над аеропортом Копенгагена: прем’єрка Данії заговорила про атаку на критичну інфраструктуру

Данія закрила у понеділок свій аеропорт у Копенгагені після прольоту поблизу невідомих дронів. У вівторок влада провела вже третю пресконференцію, а прем’єрка Метте Фредеріксен назвала інцидент найсерйознішим на сьогодні нападом на критичну інфраструктуру країни. Її слова передає TV 2 Nyheder, пише УНН.

Деталі

Польоти дронів над аеропортом Копенгагена змусили владу тимчасово закрити злітно-посадкові смуги, що призвело до затримок та скасувань рейсів. PET (датська служба безпеки) та поліція столиці у вівторок вранці провели чергову пресконференцію, на якій підтвердили, що слідство триває, і не виключають жодних сценаріїв щодо осіб чи організацій, які могли стояти за інцидентом.

Кібератака паралізувала роботу найбільших аеропортів Європи, зловмисники вимагають викуп - ВВС22.09.25, 16:39 • 2882 перегляди

Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен у письмовій заяві TV 2 наголосила, що подія свідчить про зростання загроз для критичної інфраструктури країни. 

Те, що ми бачили минулої ночі, – це найсерйозніший на сьогодні напад на критичну інфраструктуру Данії. Це говорить про часи, в яких ми живемо, і про те, до чого ми як суспільство маємо бути готові 

- зазначила вона.

Влада також пов’язує інцидент із низкою нещодавніх подій у Європі, зокрема атаками дронів, порушеннями повітряного простору та хакерськими атаками на аеропорти. Представники поліції наголосили, що забезпечення безпеки аеропорту та громадян залишається пріоритетом і всі служби працюють над розслідуванням та запобіганням подібних випадків у майбутньому.

Ми, очевидно, не виключаємо жодних варіантів щодо того, хто за цим стоїть. І очевидно, що це свідчить про події, які ми мали змогу спостерігати нещодавно, зокрема, про інші атаки дронів, порушення повітряного простору та хакерські атаки на європейські аеропорти 

- підсумувала Фредеріксен.

За інформацією TV 2, росія вже встигла заперечити свою причетність до польотів дронів в аеропорту Копенгагена. Про це заявив речник кремля дмитро пєсков.

Нагадаємо

Увечері в понеділок, 22 вересня, міжнародний аеропорт Копенгагена в Данії тимчасово призупинив роботу через помічені дрони в повітряному просторі.

23 вересня основні аеропорти Данії та Норвегії – Копенгагена та Осло – відновили роботу після того, як були змушені закрити їх у понеділок увечері через виявлення дронів.

Данська поліція заявила 23 вересня, що дрони, через які закрили головний аеропорт країни днем раніше, імовірно, керувалися "компетентним оператором", який намагався продемонструвати певні навички, але підозрювані поки не встановлені.

Степан Гафтко

Новини СвітуПодії
Метте Фредеріксен
Осло
Копенгаген
Данія
Норвегія
Європа