Пролет дронов над аэропортом Копенгагена: премьер Дании заговорила об атаке на критическую инфраструктуру

23 сентября, 05:00 • 21305 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 21951 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 25326 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 41266 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 43784 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 41783 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 65057 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 69030 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 63406 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 30848 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
Директор компании присвоил почти 4 млн грн, выделенных на модульные дома в Киевской областиPhoto23 сентября, 01:12
Аэропорт Осло временно закрыли из-за появления неизвестных дронов23 сентября, 01:48
Украинские десантники уничтожили российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларовVideo23 сентября, 02:44
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Эмманюэль Макрон
Каролин Ливитт
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Белый дом
Нью-Йорк
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24
Financial Times
Хранитель
Facebook
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot

Пролет дронов над аэропортом Копенгагена: премьер Дании заговорила об атаке на критическую инфраструктуру

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Аэропорт Копенгагена закрыли из-за пролета неизвестных дронов, что привело к задержкам рейсов. Премьер-министр Метте Фредериксен назвала инцидент самой серьезной атакой на критическую инфраструктуру страны.

Пролет дронов над аэропортом Копенгагена: премьер Дании заговорила об атаке на критическую инфраструктуру

Дания закрыла в понедельник свой аэропорт в Копенгагене после пролета поблизости неизвестных дронов. Во вторник власти провели уже третью пресс-конференцию, а премьер-министр Метте Фредериксен назвала инцидент самым серьезным на сегодняшний день нападением на критическую инфраструктуру страны. Ее слова передает TV 2 Nyheder, пишет УНН.

Подробности

Полеты дронов над аэропортом Копенгагена заставили власти временно закрыть взлетно-посадочные полосы, что привело к задержкам и отменам рейсов. PET (датская служба безопасности) и полиция столицы во вторник утром провели очередную пресс-конференцию, на которой подтвердили, что следствие продолжается, и не исключают никаких сценариев относительно лиц или организаций, которые могли стоять за инцидентом.

Кибератака парализовала работу крупнейших аэропортов Европы, злоумышленники требуют выкуп - ВВС22.09.25, 16:39 • 2882 просмотра

Премьер-министр Метте Фредериксен в письменном заявлении TV 2 подчеркнула, что событие свидетельствует о росте угроз для критической инфраструктуры страны. 

То, что мы видели прошлой ночью, – это самое серьезное на сегодняшний день нападение на критическую инфраструктуру Дании. Это говорит о временах, в которых мы живем, и о том, к чему мы как общество должны быть готовы 

- отметила она.

Власти также связывают инцидент с рядом недавних событий в Европе, в частности атаками дронов, нарушениями воздушного пространства и хакерскими атаками на аэропорты. Представители полиции подчеркнули, что обеспечение безопасности аэропорта и граждан остается приоритетом и все службы работают над расследованием и предотвращением подобных случаев в будущем.

Мы, очевидно, не исключаем никаких вариантов относительно того, кто за этим стоит. И очевидно, что это свидетельствует о событиях, которые мы имели возможность наблюдать недавно, в частности, о других атаках дронов, нарушениях воздушного пространства и хакерских атаках на европейские аэропорты 

- подытожила Фредериксен.

По информации TV 2, Россия уже успела опровергнуть свою причастность к полетам дронов в аэропорту Копенгагена. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним

Вечером в понедельник, 22 сентября, международный аэропорт Копенгагена в Дании временно приостановил работу из-за замеченных дронов в воздушном пространстве.

23 сентября основные аэропорты Дании и Норвегии – Копенгагена и Осло – возобновили работу после того, как были вынуждены закрыть их в понедельник вечером из-за обнаружения дронов.

Датская полиция заявила 23 сентября, что дроны, из-за которых закрыли главный аэропорт страны днем ранее, вероятно, управлялись "компетентным оператором", который пытался продемонстрировать определенные навыки, но подозреваемые пока не установлены.

Степан Гафтко

Метте Фредериксен
Осло
Копенгаген
Дания
Норвегия
Европа