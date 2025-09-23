Пролет дронов над аэропортом Копенгагена: премьер Дании заговорила об атаке на критическую инфраструктуру

Дания закрыла в понедельник свой аэропорт в Копенгагене после пролета поблизости неизвестных дронов. Во вторник власти провели уже третью пресс-конференцию, а премьер-министр Метте Фредериксен назвала инцидент самым серьезным на сегодняшний день нападением на критическую инфраструктуру страны. Ее слова передает TV 2 Nyheder, пишет УНН.

Подробности

Полеты дронов над аэропортом Копенгагена заставили власти временно закрыть взлетно-посадочные полосы, что привело к задержкам и отменам рейсов. PET (датская служба безопасности) и полиция столицы во вторник утром провели очередную пресс-конференцию, на которой подтвердили, что следствие продолжается, и не исключают никаких сценариев относительно лиц или организаций, которые могли стоять за инцидентом.

Премьер-министр Метте Фредериксен в письменном заявлении TV 2 подчеркнула, что событие свидетельствует о росте угроз для критической инфраструктуры страны.

То, что мы видели прошлой ночью, – это самое серьезное на сегодняшний день нападение на критическую инфраструктуру Дании. Это говорит о временах, в которых мы живем, и о том, к чему мы как общество должны быть готовы - отметила она.

Власти также связывают инцидент с рядом недавних событий в Европе, в частности атаками дронов, нарушениями воздушного пространства и хакерскими атаками на аэропорты. Представители полиции подчеркнули, что обеспечение безопасности аэропорта и граждан остается приоритетом и все службы работают над расследованием и предотвращением подобных случаев в будущем.

Мы, очевидно, не исключаем никаких вариантов относительно того, кто за этим стоит. И очевидно, что это свидетельствует о событиях, которые мы имели возможность наблюдать недавно, в частности, о других атаках дронов, нарушениях воздушного пространства и хакерских атаках на европейские аэропорты - подытожила Фредериксен.

По информации TV 2, Россия уже успела опровергнуть свою причастность к полетам дронов в аэропорту Копенгагена. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним

Вечером в понедельник, 22 сентября, международный аэропорт Копенгагена в Дании временно приостановил работу из-за замеченных дронов в воздушном пространстве.

23 сентября основные аэропорты Дании и Норвегии – Копенгагена и Осло – возобновили работу после того, как были вынуждены закрыть их в понедельник вечером из-за обнаружения дронов.

Датская полиция заявила 23 сентября, что дроны, из-за которых закрыли главный аэропорт страны днем ранее, вероятно, управлялись "компетентным оператором", который пытался продемонстрировать определенные навыки, но подозреваемые пока не установлены.