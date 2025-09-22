$41.250.00
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 16449 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США10:56 • 7536 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 29087 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 83141 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 105932 просмотра
Кибератака парализовала работу крупнейших аэропортов Европы, злоумышленники требуют выкуп - ВВС

Киев • УНН

 • 754 просмотра

Европейские аэропорты столкнулись с серьезными перебоями из-за кибератаки с программой-вымогателем, повредившей системы регистрации. Это привело к отмене рейсов и ручной регистрации пассажиров в Хитроу, Брюсселе и Берлине.

Кибератака парализовала работу крупнейших аэропортов Европы, злоумышленники требуют выкуп - ВВС

Европейское агентство по кибербезопасности (ENISA) заявило, что кибератака с применением программ-вымогателей вызвала серьезные перебои в работе нескольких крупнейших аэропортов Европы. Злоумышленники повредили программное обеспечение для автоматической регистрации и посадки пассажиров, требуя выкуп. Об этом говорится в материале ВВС, пишет УНН.

Детали

Тип программы-вымогателя был идентифицирован. Правоохранительные органы привлечены к расследованию

- сообщили в ведомстве по кибербезопасности.

Первые сбои произошли 19 сентября вечером после атаки на американскую компанию Collins Aerospace, которая является производителем популярного программного обеспечения Muse. Это вызвало хаос в Хитроу, Брюсселе и Берлине: часть авиакомпаний была вынуждена переводить регистрацию и посадку в ручной режим.

В воскресенье Хитроу заявил, что все еще работает над решением проблемы, и извинился перед пассажирами, столкнувшимися с задержками рейсов. В нем отмечается, что "подавляющее большинство рейсов продолжают выполняться", и пассажиров призвали проверять статус своих рейсов перед поездкой в аэропорт

- говорится в материале ВВС.

В то же время в Брюсселе было отменено почти половина запланированных рейсов, а в Берлине сообщили, что "часть компаний до сих пор осуществляет посадку пассажиров вручную".

Аэропорт Стамбула признан самым загруженным в Европе - отчет Eurocontrol14.09.25, 14:00 • 5459 просмотров

По данным BBC, во внутренних документах говорится, что более тысячи компьютеров могли быть повреждены, а хакеры после перезапуска систем оставались внутри сети.

Специалисты отмечают, что подобные атаки стали системной угрозой: только за последний год количество кибератак на авиационную сферу выросло на 600%, а убытки компаний достигают сотен миллионов долларов.

Напомним

Некоторые из крупнейших аэропортов Европы столкнулись с трудностями в восстановлении нормальной работы в воскресенье после того, как хакеры нарушили работу систем автоматической регистрации. 

20 сентября сообщалось, что кибератака парализовала работу аэропортов по всей Европе.

Степан Гафтко

