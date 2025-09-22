Кибератака парализовала работу крупнейших аэропортов Европы, злоумышленники требуют выкуп - ВВС
Киев • УНН
Европейские аэропорты столкнулись с серьезными перебоями из-за кибератаки с программой-вымогателем, повредившей системы регистрации. Это привело к отмене рейсов и ручной регистрации пассажиров в Хитроу, Брюсселе и Берлине.
Европейское агентство по кибербезопасности (ENISA) заявило, что кибератака с применением программ-вымогателей вызвала серьезные перебои в работе нескольких крупнейших аэропортов Европы. Злоумышленники повредили программное обеспечение для автоматической регистрации и посадки пассажиров, требуя выкуп. Об этом говорится в материале ВВС, пишет УНН.
Детали
Тип программы-вымогателя был идентифицирован. Правоохранительные органы привлечены к расследованию
Первые сбои произошли 19 сентября вечером после атаки на американскую компанию Collins Aerospace, которая является производителем популярного программного обеспечения Muse. Это вызвало хаос в Хитроу, Брюсселе и Берлине: часть авиакомпаний была вынуждена переводить регистрацию и посадку в ручной режим.
В воскресенье Хитроу заявил, что все еще работает над решением проблемы, и извинился перед пассажирами, столкнувшимися с задержками рейсов. В нем отмечается, что "подавляющее большинство рейсов продолжают выполняться", и пассажиров призвали проверять статус своих рейсов перед поездкой в аэропорт
В то же время в Брюсселе было отменено почти половина запланированных рейсов, а в Берлине сообщили, что "часть компаний до сих пор осуществляет посадку пассажиров вручную".
Аэропорт Стамбула признан самым загруженным в Европе - отчет Eurocontrol14.09.25, 14:00 • 5459 просмотров
По данным BBC, во внутренних документах говорится, что более тысячи компьютеров могли быть повреждены, а хакеры после перезапуска систем оставались внутри сети.
Специалисты отмечают, что подобные атаки стали системной угрозой: только за последний год количество кибератак на авиационную сферу выросло на 600%, а убытки компаний достигают сотен миллионов долларов.
Напомним
Некоторые из крупнейших аэропортов Европы столкнулись с трудностями в восстановлении нормальной работы в воскресенье после того, как хакеры нарушили работу систем автоматической регистрации.
20 сентября сообщалось, что кибератака парализовала работу аэропортов по всей Европе.