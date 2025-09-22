Кібератака паралізувала роботу найбільших аеропортів Європи, зловмисники вимагають викуп - ВВС
Київ • УНН
Європейські аеропорти зіткнулися з серйозними перебоями через кібератаку з програмою-вимагачем, що пошкодила системи реєстрації. Це призвело до скасування рейсів та ручної реєстрації пасажирів у Хітроу, Брюсселі та Берліні.
Європейське агентство з кібербезпеки (ENISA) заявило, що кібератака із застосуванням програм-вимагачів спричинила серйозні перебої в роботі кількох найбільших аеропортів Європи. Зловмисники пошкодили програмне забезпечення для автоматичної реєстрації та посадки пасажирів, вимагаючи викуп. Про це йдеться в матеріалі ВВС, пише УНН.
Деталі
Тип програми-вимагача було ідентифіковано. Правоохоронні органи залучені до розслідування
Перші збої сталися 19 вересня ввечері після атаки на американську компанію Collins Aerospace, яка є виробником популярного програмного забезпечення Muse. Це спричинило хаос у Хітроу, Брюсселі та Берліні: частина авіакомпаній була змушена переводити реєстрацію та посадку в ручний режим.
У неділю Хітроу заявив, що все ще працює над вирішенням проблеми, і вибачився перед пасажирами, які зіткнулися із затримками рейсів. У ньому наголошується, що "переважна більшість рейсів продовжують виконуватися", і пасажирів закликали перевіряти статус своїх рейсів перед поїздкою до аеропорту
Водночас у Брюсселі було скасовано майже половину запланованих рейсів, а в Берліні повідомили, що "частина компаній досі здійснює посадку пасажирів вручну".
За даними BBC, у внутрішніх документах йдеться, що понад тисячу комп’ютерів могли бути пошкоджені, а хакери після перезапуску систем залишалися всередині мережі.
Фахівці зазначають, що подібні атаки стали системною загрозою: лише за останній рік кількість кібератак на авіаційну сферу зросла на 600%, а збитки компаній сягають сотень мільйонів доларів.
Нагадаємо
