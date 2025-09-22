Кібератака паралізувала роботу найбільших аеропортів Європи, зловмисники вимагають викуп - ВВС

$41.250.00
48.420.36
ukenru
12:19 • 4382 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
11:53 • 8452 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
11:25 • 15646 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
09:32 • 31534 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 34309 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 22827 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 36985 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 22744 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 33389 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 47635 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4.9м/с
28%
753мм
Популярнi новини
Внаслідок масованої атаки на Запоріжжя зруйновано приватний будинок: під завалами можуть бути люди Video22 вересня, 04:41 • 16310 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 27668 перегляди
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язкуPhoto10:21 • 12284 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 14312 перегляди
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск11:27 • 10878 перегляди
Публікації
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 14351 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
11:25 • 15620 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України09:32 • 31508 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 34287 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 36965 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 14359 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США10:56 • 6502 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 27701 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 82672 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 105464 перегляди
Актуальне
Financial Times
Дія (сервіс)
The New York Times
Bild
ChatGPT

Кібератака паралізувала роботу найбільших аеропортів Європи, зловмисники вимагають викуп - ВВС

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Європейські аеропорти зіткнулися з серйозними перебоями через кібератаку з програмою-вимагачем, що пошкодила системи реєстрації. Це призвело до скасування рейсів та ручної реєстрації пасажирів у Хітроу, Брюсселі та Берліні.

Кібератака паралізувала роботу найбільших аеропортів Європи, зловмисники вимагають викуп - ВВС

Європейське агентство з кібербезпеки (ENISA) заявило, що кібератака із застосуванням програм-вимагачів спричинила серйозні перебої в роботі кількох найбільших аеропортів Європи. Зловмисники пошкодили програмне забезпечення для автоматичної реєстрації та посадки пасажирів, вимагаючи викуп. Про це йдеться в матеріалі ВВС, пише УНН.

Деталі

Тип програми-вимагача було ідентифіковано. Правоохоронні органи залучені до розслідування

- повідомили у відомстві з кібербезпеки.

Перші збої сталися 19 вересня ввечері після атаки на американську компанію Collins Aerospace, яка є виробником популярного програмного забезпечення Muse. Це спричинило хаос у Хітроу, Брюсселі та Берліні: частина авіакомпаній була змушена переводити реєстрацію та посадку в ручний режим.

У неділю Хітроу заявив, що все ще працює над вирішенням проблеми, і вибачився перед пасажирами, які зіткнулися із затримками рейсів. У ньому наголошується, що "переважна більшість рейсів продовжують виконуватися", і пасажирів закликали перевіряти статус своїх рейсів перед поїздкою до аеропорту

- йдеться у матеріалі ВВС.

Водночас у Брюсселі було скасовано майже половину запланованих рейсів, а в Берліні повідомили, що "частина компаній досі здійснює посадку пасажирів вручну".

Аеропорт Стамбула визнаний найзавантаженішим у Європі - звіт Eurocontrol14.09.25, 14:00 • 5457 переглядiв

За даними BBC, у внутрішніх документах йдеться, що понад тисячу комп’ютерів могли бути пошкоджені, а хакери після перезапуску систем залишалися всередині мережі.

Фахівці зазначають, що подібні атаки стали системною загрозою: лише за останній рік кількість кібератак на авіаційну сферу зросла на 600%, а збитки компаній сягають сотень мільйонів доларів.

Нагадаємо

Деякі з найбільших аеропортів Європи зіткнулися з труднощами у відновленні нормальної роботи в неділю після того, як хакери порушили роботу систем автоматичної реєстрації. 

20 вересня повідомлялося, що кібератака паралізувала роботу аеропортів по всій Європі.

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Брюссель
Європа
Берлін