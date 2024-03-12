Изменения на Евровидении 2024: внедрены полноценные выступления и новое голосование

Управление общественного телевидения Швеции (SVT) анонсировало серию нововведений на Евровидении 2024 в Мальме. Об этом сообщает Eurovision, передает УНН.

Детали

Впервые артисты из стран "Большой пятерки" и хозяйка Швеция выступят полноценно во время полуфиналов, не ограничиваясь короткими роликами с репетиций.

Согласовано, что "Большая пятерка" и Швеция выступят в одном полуфинале, а зрителям обещают три дополнительных выступления между исполнением конкурсантов.

Мы считаем, что это изменение дает странам "Большой пятерки" и стране-хозяйке более справедливые условия игры в Гранд-финале, поскольку они теперь имеют возможность выступить "по-настоящему" на сцене в полуфинале. Это также победа как для зрителей на арене, так и для зрителей дома, поскольку они смогут увидеть всех исполнителей, которые соревнуются в этом году, вживую до Большого финала - заявила исполнительный продюсер песенного конкурса Евровидение 2024 Эбба Адиэльссон.

Также объявлено расширение окна для голосования в Гранд-финале.

Зрители дома смогут отдавать свои голоса во время исполнения песен.

Для поклонников в странах, которые не участвуют, введено онлайн-голосование заранее, позволяя им иметь почти 24 часа на выбор любимых исполнителей перед началом живых шоу.

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