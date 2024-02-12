Швецию на "Евровидении-2024" может представлять украинка
Киев • УНН
Украинская певица Мария Сур вышла в финал шведского конкурса Melodifestivalen с песней "When I'm Gone" и может представить Швецию на Евровидении 2024 года.
Швецию на "Евровидении-2024" может представлять украинка. Певица Мария Сур прошла в финал Melodifestivalen с песней When I'm Gone. Об этом она сама сообщила на своей странице в соцсети Инстаграм, передает УНН.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!! Мы сделали это! Вы сделали это! Я невероятно благодарна за вашу поддержку и любовь ко мне ❤️ "When I'm Gone" дошла до финала.
Детали
Отмечается, что Мария Сур получила 94 балла из 96 возможных баллов, и сразу прошла в финал. Вместе с ней там оказался и певец Liamoo.
Отбор артистов, которые будут представлять Швецию на "Евровидении" определяли на песенном конкурсе Melodifestivalen, который шведы проводят уже 60 лет.
Этот фестиваль проходит в несколько этапов, где будут определять финалистов - конкурентов украинки.
Грандиозный финал Melodifestivalen состоится 9 марта в Стокгольме - именно там определят, поедет ли украинка на конкурс.
Дополнительно
Это уже вторая попытка певицы на Melodifestivalen. В прошлом году она тоже участвовала в финале и заняла 9 место. На самом же "Евровидении" победила шведская певица Loreen, которая и выиграла конкурс в Ливерпуле.
По данным Суспільне.Культура в 2022 году Сур участвовала в 12-м сезоне шоу "Голос страны" - сначала в команде Надежды Дорофеевой, затем - Ольги Поляковой.
После начала полномасштабного вторжения вместе с матерью она уехала в Швецию. С осени 2023 года начала учить шведский язык в SFI (Шведский для иностранцев), изучая музыку дистанционно в Киевском университете.
Напомним
68-й международный песенный конкурс Евровидение-2024 состоится в Швеции в мае этого года. Участник от Украины поборется в одном из полуфиналов 7 мая за представление страны в Гранд Финале Евровидения-2024.
Украину на Евровидении-2024 в шведском Мальме представит Alyona alyona & Jerry Heil с песней "Teresa & Maria".
Швецию на "Евровидении-2024" может представлять украинка
Украинская певица Мария Сур вышла в финал шведского конкурса Melodifestivalen с песней "When I'm Gone" и может представить Швецию на Евровидении 2024 года.
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