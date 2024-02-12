Швецию на "Евровидении-2024" может представлять украинка. Певица Мария Сур прошла в финал Melodifestivalen с песней When I'm Gone. Об этом она сама сообщила на своей странице в соцсети Инстаграм, передает УНН.

ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!! Мы сделали это! Вы сделали это! Я невероятно благодарна за вашу поддержку и любовь ко мне ❤️ "When I'm Gone" дошла до финала. - написала Мария Сур.

Детали

Отмечается, что Мария Сур получила 94 балла из 96 возможных баллов, и сразу прошла в финал. Вместе с ней там оказался и певец Liamoo.

Отбор артистов, которые будут представлять Швецию на "Евровидении" определяли на песенном конкурсе Melodifestivalen, который шведы проводят уже 60 лет.

Этот фестиваль проходит в несколько этапов, где будут определять финалистов - конкурентов украинки.

Грандиозный финал Melodifestivalen состоится 9 марта в Стокгольме - именно там определят, поедет ли украинка на конкурс.

Дополнительно

Это уже вторая попытка певицы на Melodifestivalen. В прошлом году она тоже участвовала в финале и заняла 9 место. На самом же "Евровидении" победила шведская певица Loreen, которая и выиграла конкурс в Ливерпуле.

По данным Суспільне.Культура в 2022 году Сур участвовала в 12-м сезоне шоу "Голос страны" - сначала в команде Надежды Дорофеевой, затем - Ольги Поляковой.

После начала полномасштабного вторжения вместе с матерью она уехала в Швецию. С осени 2023 года начала учить шведский язык в SFI (Шведский для иностранцев), изучая музыку дистанционно в Киевском университете.

Напомним

68-й международный песенный конкурс Евровидение-2024 состоится в Швеции в мае этого года. Участник от Украины поборется в одном из полуфиналов 7 мая за представление страны в Гранд Финале Евровидения-2024.

Украину на Евровидении-2024 в шведском Мальме представит Alyona alyona & Jerry Heil с песней "Teresa & Maria".