Швецію на "Євробаченні-2024" може представляти українка

ukenru
19:41 • 39468 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 91105 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 113291 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115357 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 230039 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155946 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146545 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132681 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121697 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112856 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1 м/с
78 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

29 березня, 15:27 • 44720 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52926 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 46310 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 47775 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 42581 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 230038 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384892 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440208 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448596 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358042 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 113290 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130383 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124582 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98460 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107721 перегляди
Актуальне
Швецію на "Євробаченні-2024" може представляти українка

Швецію на "Євробаченні-2024" може представляти українка

Київ • УНН

 • 22024 перегляди

Українська співачка Марія Сур вийшла до фіналу шведського конкурсу Melodifestivalen з піснею "When I'm Gone" і може представити Швецію на Євробаченні 2024 року.

Швецію на "Євробаченні-2024" може представляти українка. Співачка Марія Сур пройшла у фінал Melodifestivalen з піснею When I'm Gone.  Про це вона сама повідомила на своїй сторінці в соцмережі Інстаграм, передає УНН.

ВСІМ ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ!!!! Ми зробили це ! Ви зробили це ! Я неймовірно вдячна за вашу підтримку та любов до мене ❤️ "When I’m Gone" дійшла до фіналу.

– написала Марія Сур.

Деталі

Зазначається, що Марія Сур отримала 94 бали з 96 можливих балів, і одразу пройшла до фіналу. Разом з нею там опинився і співак Liamoo.

Відбір артистів, які представлятимуть Швецію на "Євробаченні" визначали на пісенному конкурсі Melodifestivalen, що шведи проводять уже 60 років.

Цей фестиваль проходить в кілька етапів, де визначатимуть фіналістів — конкурентів українки.

Грандіозний фінал Melodifestivalen відбудеться 9 березня у Стокгольмі — саме там визначать, чи поїде українка на конкурс.

Додатково

Це вже друга спроба співачки на Melodifestivalen. Минулоріч вона теж брала участь у фіналі та посіла 9 місце. На самому ж "Євробаченні" перемогла шведська співачка Loreen, яка й виграла конкурс у Ліверпулі.

За даними Суспільне.Культура у 2022 році Сур брала участь у 12-му сезоні шоу "Голос країни" — спершу в команді Надії Дорофєєвої, потім — Ольги Полякової.

Після початку повномасштабного вторгнення разом з матір'ю вона виїхала до Швеції. З осені 2023 року почала вчити шведську мову в SFI (Шведська для іноземців), вивчаючи музику дистанційно в Київському університеті.

Нагадаємо

68-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2024  відбудеться у Швеції в травні цього року. Учасник від України позмагається в одному з півфіналів 7 травня за представлення країни у Гранд Фіналі Євробачення-2024. 

Україну на Євробаченні-2024 у шведському Мальме представить Alyona alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria".

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

КультураУНН Lite
liverpulЛіверпуль
suspilneСуспільне
kyivskyi-natsionalnyi-universytet-imeni-tarasa-shevchenkaКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
malmeМальме
dzherri-khailJerry Heil
stokholmСтокгольм
shvetsiiaШвеція
ukrainaУкраїна
instagramInstagram
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,799.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,828.23