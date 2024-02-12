Швецію на "Євробаченні-2024" може представляти українка. Співачка Марія Сур пройшла у фінал Melodifestivalen з піснею When I'm Gone. Про це вона сама повідомила на своїй сторінці в соцмережі Інстаграм, передає УНН.

ВСІМ ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ!!!! Ми зробили це ! Ви зробили це ! Я неймовірно вдячна за вашу підтримку та любов до мене ❤️ "When I’m Gone" дійшла до фіналу. – написала Марія Сур.

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Зазначається, що Марія Сур отримала 94 бали з 96 можливих балів, і одразу пройшла до фіналу. Разом з нею там опинився і співак Liamoo.

Відбір артистів, які представлятимуть Швецію на "Євробаченні" визначали на пісенному конкурсі Melodifestivalen, що шведи проводять уже 60 років.

Цей фестиваль проходить в кілька етапів, де визначатимуть фіналістів — конкурентів українки.

Грандіозний фінал Melodifestivalen відбудеться 9 березня у Стокгольмі — саме там визначать, чи поїде українка на конкурс.

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Це вже друга спроба співачки на Melodifestivalen. Минулоріч вона теж брала участь у фіналі та посіла 9 місце. На самому ж "Євробаченні" перемогла шведська співачка Loreen, яка й виграла конкурс у Ліверпулі.

За даними Суспільне.Культура у 2022 році Сур брала участь у 12-му сезоні шоу "Голос країни" — спершу в команді Надії Дорофєєвої, потім — Ольги Полякової.

Після початку повномасштабного вторгнення разом з матір'ю вона виїхала до Швеції. З осені 2023 року почала вчити шведську мову в SFI (Шведська для іноземців), вивчаючи музику дистанційно в Київському університеті.

Нагадаємо

68-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2024 відбудеться у Швеції в травні цього року. Учасник від України позмагається в одному з півфіналів 7 травня за представлення країни у Гранд Фіналі Євробачення-2024.

Україну на Євробаченні-2024 у шведському Мальме представить Alyona alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria".