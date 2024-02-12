Швецію на "Євробаченні-2024" може представляти українка
Київ • УНН
Українська співачка Марія Сур вийшла до фіналу шведського конкурсу Melodifestivalen з піснею "When I'm Gone" і може представити Швецію на Євробаченні 2024 року.
Швецію на "Євробаченні-2024" може представляти українка. Співачка Марія Сур пройшла у фінал Melodifestivalen з піснею When I'm Gone. Про це вона сама повідомила на своїй сторінці в соцмережі Інстаграм, передає УНН.
ВСІМ ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ!!!! Ми зробили це ! Ви зробили це ! Я неймовірно вдячна за вашу підтримку та любов до мене ❤️ "When I’m Gone" дійшла до фіналу.
Деталі
Зазначається, що Марія Сур отримала 94 бали з 96 можливих балів, і одразу пройшла до фіналу. Разом з нею там опинився і співак Liamoo.
Відбір артистів, які представлятимуть Швецію на "Євробаченні" визначали на пісенному конкурсі Melodifestivalen, що шведи проводять уже 60 років.
Цей фестиваль проходить в кілька етапів, де визначатимуть фіналістів — конкурентів українки.
Грандіозний фінал Melodifestivalen відбудеться 9 березня у Стокгольмі — саме там визначать, чи поїде українка на конкурс.
Додатково
Це вже друга спроба співачки на Melodifestivalen. Минулоріч вона теж брала участь у фіналі та посіла 9 місце. На самому ж "Євробаченні" перемогла шведська співачка Loreen, яка й виграла конкурс у Ліверпулі.
За даними Суспільне.Культура у 2022 році Сур брала участь у 12-му сезоні шоу "Голос країни" — спершу в команді Надії Дорофєєвої, потім — Ольги Полякової.
Після початку повномасштабного вторгнення разом з матір'ю вона виїхала до Швеції. З осені 2023 року почала вчити шведську мову в SFI (Шведська для іноземців), вивчаючи музику дистанційно в Київському університеті.
Нагадаємо
68-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2024 відбудеться у Швеції в травні цього року. Учасник від України позмагається в одному з півфіналів 7 травня за представлення країни у Гранд Фіналі Євробачення-2024.
Україну на Євробаченні-2024 у шведському Мальме представить Alyona alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria".