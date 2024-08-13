Шведская прокуратура прекратила дело против певца Юста Кляйна

Шведская прокуратура прекратила преследование в отношении нидерландского певца Юста Кляйна, который представлял свою страну на песенном конкурсе "Евровидение" в Мальме, но был дисквалифицирован. Как сообщает "Суспільне", следователи признали, что не существует достаточных доказательств намерения исполнителя серьезно навредить фотографу, в сторону которой он якобы сделал угрожающее движение и разбил камеру, передает УНН.

Детали

Из-за этого инцидента организаторы "Евровидения" впервые за его историю запретили конкурсанту, который квалифицировался в финал, участвовать в главном концерте.

Нидерландский вещатель Avrotros, который сразу встал на сторону певца, заявил, что их позиция о ненужности и непропорциональности дисквалификации Кляйна только подтвердилась. В компании надеются, что Европейский вещательный союз теперь проведет с ними разговор.

AVROTROS проти дискваліфікації Йоста Кляйна з Євробачення-2024: Заява щодо серйозності інциденту