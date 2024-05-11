AVROTROS против дисквалификации Йоста Кляйна с Евровидения-2024: Заявление о серьезности инцидента

Нидерландский вещатель AVROTROS заявил, что дисквалификация артиста Йоста Кляйна из финала Евровидения-2024 не соответствует серьезности инцидента, произошедшего между ним и членом съемочной группы. Об этом сообщает AVROTROS, передает УНН.

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По последним новостям, нидерландский вещатель AVROTROS выразил свою позицию относительно исключения артиста Йоста Кляйна из финала Евровидения-2024. Команда вещателя утверждает, что осуществленная дисквалификация не соответствует серьезности инцидента, который произошел между Кляйном и одной из членов съемочной группы.

Теперь, когда AVROTROS больше не является частью Гранд-финала песенного конкурса Евровидение, мы не чувствуем необходимости раздавать баллы нидерландского жюри.

После консультации с Никки де Джагер, которая выступала бы нашим пресс-секретарем сегодня вечером, мы решили не делать этого. Как и Никки, мы представляли себе этот вечер совершенно по-разному - AVROTROS.

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