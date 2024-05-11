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AVROTROS против дисквалификации Йоста Кляйна с Евровидения-2024: Заявление о серьезности инцидента
Нидерландский вещатель AVROTROS заявил, что дисквалификация артиста Йоста Кляйна из финала Евровидения-2024 является слишком суровым наказанием за инцидент между ним и членом съемочной группы.
Пожарные предотвратили распространение лесного пожара на Харьковщине в условиях вражеских обстрелов
Спасатели и лесоводы предотвратили распространение 5-гектарного лесного пожара, вызванного вражескими обстрелами на Харьковщине.
Укрзализныця выключает подсветку на крупнейших вокзалах в часы пик для экономии электроэнергии
В часы пик Укрзализныця выключает освещение на фасадах и отдельных участках крупных железнодорожных вокзалов с целью экономии электроэнергии.
Только лидеры: в ОП объяснили, почему Украину не устроит участие представителей МИД КНР, Индии или других стран на Саммите мира
Украина настаивает на присутствии на Глобальном саммите мира лидеров государств, а не представителей, как заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
Подрыв гранаты в центре Броваров: городской голова сообщил подробности
В центре Броваров произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека.
рф нанесла удар по пригороду Харькова
По словам мэра Харькова, в пригороде есть прилет.
Тактическая авиация противника действует на востоке Украины
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности вражеской тактической авиации на востоке, что создает угрозу применения авиационных боеприпасов в прифронтовых районах.
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
В Броварах под Киевом мужчина взорвал гранату, ранив полицейского. Очевидцы утверждают, что мужчина якобы убегал от полиции.
"Хлопок" в Белгороде: росСМИ сообщают об одной жертве и 14 раненых
По меньшей мере один человек погиб и еще 14 получили ранения в российском городе белгород в результате обстрела, причем Министерство обороны россии утверждает, что Украина выпустила ракеты по городу, хотя Украина не комментирует это.
Украина не называет количество стран, которые приедут на Саммит мира: в ОП дали объяснение
Украина не разглашает количество стран, которые примут участие в Саммите мира, чтобы страна-агрессор не смогла сорвать мероприятие, но количество потенциальных участников уже является значительным после того, как официальные приглашения были направлены 168 странам, в том числе президенту Китая Си Цзиньпину.