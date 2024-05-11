AVROTROS проти дискваліфікації Йоста Кляйна з Євробачення-2024: Заява щодо серйозності інциденту
Київ • УНН
Нідерландський мовник AVROTROS заявив, що дискваліфікація артиста Йоста Кляйна з фіналу Євробачення-2024 є занадто суворим покаранням за інцидент між ним і членом знімальної групи.
Нідерландський мовник AVROTROS заявив, що дискваліфікація артиста Йоста Кляйна з фіналу Євробачення-2024 не відповідає серйозності інциденту, що стався між ним та членом знімальної групи. Про це повідомляє AVROTROS, передає УНН.
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За останніми новинами, нідерландський мовник AVROTROS висловив свою позицію щодо виключення артиста Йоста Кляйна з фіналу Євробачення-2024. Команда мовника стверджує, що здійснена дискваліфікація не відповідає серйозності інциденту, який стався між Кляйном та однією з членів знімальної групи.
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Організатори Євробачення-2024 дискваліфікували представника Нідерландів: що відомо11.05.24, 13:58 • 136523 перегляди