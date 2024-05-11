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AVROTROS проти дискваліфікації Йоста Кляйна з Євробачення-2024: Заява щодо серйозності інциденту

AVROTROS проти дискваліфікації Йоста Кляйна з Євробачення-2024: Заява щодо серйозності інциденту

Київ • УНН

 • 39520 перегляди

Нідерландський мовник AVROTROS заявив, що дискваліфікація артиста Йоста Кляйна з фіналу Євробачення-2024 є занадто суворим покаранням за інцидент між ним і членом знімальної групи.

Нідерландський мовник AVROTROS заявив, що дискваліфікація артиста Йоста Кляйна з фіналу Євробачення-2024 не відповідає серйозності інциденту, що стався між ним та членом знімальної групи. Про це повідомляє AVROTROS, передає УНН.

Деталі

За останніми новинами, нідерландський мовник AVROTROS висловив свою позицію щодо виключення артиста Йоста Кляйна з фіналу Євробачення-2024. Команда мовника стверджує, що здійснена дискваліфікація не відповідає серйозності інциденту, який стався між Кляйном та однією з членів знімальної групи.

Тепер, коли AVROTROS більше не є частиною Гранд-фіналу пісенного конкурсу Євробачення, ми не відчуваємо потреби роздавати бали нідерландського журі.
Після консультації з Ніккі де Джагер, яка виступала б нашим прес- секретарем сьогодні ввечері, ми вирішили не робити цього. Як і Ніккі, ми уявляли собі цей вечір зовсім по-різному

- AVROTROS.

Організатори Євробачення-2024 дискваліфікували представника Нідерландів: що відомо11.05.24, 13:58 • 136523 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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