Евровидение-2024: под каким номером выступят alyona alyona & Jerry Heil

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  71211 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  71600 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  114458 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  111024 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  133673 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179124 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166924 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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24 марта 2024, 09:52  •  155423 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216090 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

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18 марта 2024, 18:47  •  525825 просмотра

Евровидение-2024: под каким номером выступят alyona alyona & Jerry Heil

Представители Украины alyona alyona &amp; Jerry Heil исполнят песню "Teresa &amp; Maria" под номером 5 в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение 2024" 7 мая.

Культура •   •  1696 просмотра
Евровидение-2024: под каким номером выступят alyona alyona & Jerry Heil

Убийство, пытки, вымогательство: бандиты из Коростышева предстанут перед судом

Банде грабителей из Коростышева Житомирской области, причастных к убийствам, пыткам, вымогательству и торговле людьми против 22 жертв, полиция предъявила обвинения и передала их дело в суд.

Криминал и ЧП •   •  5298 просмотра
Убийство, пытки, вымогательство: бандиты из Коростышева предстанут перед судом

Польские таможенники пропускают в ЕС подсанкционную древесину из беларуси по сфальсифицированным документам - СМИ

Белорусская древесина, находящаяся под санкциями, импортируется в ЕС через Польшу с использованием поддельных документов, утверждающих, что продукция происходит из Казахстана.

политика •   •  7141 просмотра
Польские таможенники пропускают в ЕС подсанкционную древесину из беларуси по сфальсифицированным документам - СМИ

Отбор Евро-2024: Украина объявила стартовый состав на финал плей-офф против Исландии

Национальная сборная Украины объявила стартовый состав и замены на финальный матч плей-офф отбора Евро-2024 против Исландии в польском Вроцлаве, на стадионе ожидается около 34 000 болельщиков.

спорт •   •  7474 просмотра
Отбор Евро-2024: Украина объявила стартовый состав на финал плей-офф против Исландии

Зеленский встретился с делегацией парламента Эстонии: говорили о соглашении по безопасности и использовании замороженных российских активов

Зеленский обсудил с эстонской парламентской делегацией двустороннее соглашение о безопасности, использование замороженных российских активов для восстановления Украины и высоко оценил поддержку Эстонии с начала полномасштабной войны.

Война •   •  12125 просмотра
Зеленский встретился с делегацией парламента Эстонии: говорили о соглашении по безопасности и использовании замороженных российских активов

Предлагали наказывать лишением свободы за присвоение госфункций: Третьякова отзывает законопроект

Народный депутат Галина Третьякова отзывает законопроект №11104, который предлагал ввести уголовную ответственность за несанкционированное представительство Украины на международных переговорах, после того, как его раскритиковали.

политика •   •  11207 просмотра
Предлагали наказывать лишением свободы за присвоение госфункций: Третьякова отзывает законопроект

В Воздушных силах призвали дождаться выводов экспертов относительно типа ракет, которыми враг атаковал Киев в понедельник

По словам представителя Воздушных сил, окончательную версию предоставят специалисты-эксперты из научно-исследовательского института, которые изучат обломки ракеты и смогут уже сказать окончательно, чем рф в понедельник, 25 марта, атаковала Киев.

Война •   •  15591 просмотра
В Воздушных силах призвали дождаться выводов экспертов относительно типа ракет, которыми враг атаковал Киев в понедельник

Убытки от удара рф по ДнепроГЭС составили 140 млн грн, но расчет продолжается - Минэкологии

Ориентировочные убытки от российской атаки на Днепровскую ГЭС пока составляют 140 миллионов гривен, но подсчет продолжается, поскольку продолжается оценка ущерба окружающей среде.

Война •   •  4549 просмотра
Убытки от удара рф по ДнепроГЭС составили 140 млн грн, но расчет продолжается - Минэкологии

Поможет упростить введение бизнеса: Федоров анонсировал "Дія.Підпис" для юридических лиц

В приложении Дія будет внедрена функция Дія. Підпис для юридических лиц, чтобы упростить бизнес-процессы и сделать их более прозрачными для предпринимателей.

Общество •   •  13158 просмотра
Поможет упростить введение бизнеса: Федоров анонсировал "Дія.Підпис" для юридических лиц

Чешская инициатива может предоставить Украине 1,5 миллиона снарядов, что вдвое превышает первоначальное обещание - Bloomberg

В рамках чешской инициативы Украина потенциально может получить 1,5 миллиона снарядов, что почти вдвое больше, чем было обещано ранее, что поможет Украине лучше воевать, обеспечив стабильные поставки свежих боеприпасов.

Война •   •  16917 просмотра
Чешская инициатива может предоставить Украине 1,5 миллиона снарядов, что вдвое превышает первоначальное обещание - Bloomberg