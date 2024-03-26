Евровидение-2024: под каким номером выступят alyona alyona & Jerry Heil

Объявлен порядок выступлений в полуфиналах Евровидения-2024, которые состоятся 7 и 9 мая. Как указано на сайте организаторов конкурса, представительницы Украины alyona alyona & Jerry Heil будут выступать в первом полуфинале под номером 5, передает УНН.

Добавим

В этом году большая пятерка (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания) и хозяева конкурса (Швеция) будут выступать в полуфинале в рамках шоу, хотя они уже прошли предварительную квалификацию в большой финал.

Контекст

68-й Песенный конкурс Евровидение, участие в котором примут представители 37 стран, состоится в мае в шведском городе Мальме.

Представительницы Украины alyona alyona & Jerry Heil выступят с песней "Teresa & Maria".