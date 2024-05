Первый полуфинал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать

Уже во вторник, 7 мая, в 22:00 состоится первый полуфинал 68-го песенного конкурса Евровидение-2024, который пройдет в шведском городе Мальме. Где смотреть и как можно проголосовать в Украине и за рубежом, сообщило "Суспільне Євробачення", пишет УНН.

Детали

На стадионе Malmö Arena 15 участников первого полуфинала будут соревноваться за право попасть в финал конкурса. Представительницы Украины alyona alyona & Jerry Heil выйдут на сцену Евровидения-2024 под номером 5 с песней "Teresa & Maria" и постановкой от двукратной номинантки "Грэмми" Таню Муиньо.

Общественное вещание будет транслировать Евровидение-2024 вживую на телевидении, диджитале и радио.

Трансляции Евровидения-2024 на платформах "Суспільне" впервые будут сопровождаться переводом на жестовый язык.

Телевидение

За полчаса до показа первого полуфинала, в 21:30, на телеканале Суспільне Культура начнется трансляция "Предшоу. Песенный конкурс Евровидение-2024". Ведущими первого выпуска станут Тимур Мирошниченко и певица Diana Gloster.

Гостями "Предшоу" к первому полуфиналу станут:

Борис Гаиничакийо - стилист, консультант модных брендов, ютубер и автор разбора сценических образов финалистов Национального отбора на Евровидение-2024;

Евгений Триплов - автор и музыкальный продюсер. Шоураннер музыкального реалити-шоу "МУЛЬТИТРЕК";

Герман Ненов - режиссер-постановщик выступления Люксембурга на Евровидении-2024. Креативный директор Евровидения-2023 от Украины и Нацотбора на Детское Евровидение-2023.

Прямая трансляция первого полуфинала Евровидения-2024 начнется на телеканале Суспільне Культура в 22:00. Комментировать шоу будет Тимур Мирошниченко, который уже 19 лет является украинским голосом Евровидения в Украине.

Радио

Вживую эфир первого полуфинала Евровидения-2024 слушатели Радіо Промінь услышат с комментированием Дмитрия Захарченко и Леси Антипенко, а также эксклюзивными включениями Анны Заклецкой с места событий - стадиона Malmö Arena. Начало трансляции шоу в 22:00, предшоу - 21:30.

Диджитал-платформы

В диджитале "Предшоу" и первый полуфинал Евровидения-2024 можно будет смотреть:

На ютуб-канале "Євробачення Україна" в 21:30 смотрите "Предшоу", а начиная с 22:00 слушайте и наблюдайте за работой Тимура Мирошниченко вживую из комментаторской студии.

Кто выступит в первом полуфинале Евровидения-2024

Звездные выступления в полуфинале

В этом году выступить в первом полуфинале Евровидения организаторы пригласили Элени Фурейру, Эрика Сааде и Шанель. Номер под названием "United By Music" демонстрирует не только официальный лозунг песенного конкурса, но и призыв о том, что не обязательно выиграть конкурс, чтобы стать победителем на Евровидении. Благодаря выступлениям на Евровидении эти трое исполнителей получили много новых поклонников и с тех пор выпустили множество хитов.

Вместе с 24 танцорами на сцене Элени, Шанель и Эрик исполнят песни, с которыми участвовали в конкурсе - это будет удивительное шоу, которое начнет первый полуфинал Евровидения-2024.

Также в первом полуфинале Евровидения выступит шведский певец Беньямин Ингроссо, который с песней "Dance You Off" участвовал на Евровидении-2018 в Лиссабоне. На Евровидении-2024 Ингроссо исполнит попурри из нескольких песен, которые звучали в его недавнем европейском туре "Better Days Tour".

Как голосовать

В 2024 году в систему голосования на песенном конкурсе был внесен ряд изменений. Зрители со всего мира, кроме тех, кто находится в странах-участницах, теперь могут голосовать за свои любимые песни в течение 24 часов перед каждым полуфиналом и большим финалом.

Подробнее о правилах голосования на Евровидении-2024 в видео:

Проголосовать за представительниц Украины могут украинцы за рубежом:

Дополнение

В 68-м песенном конкурсе Евровидение в Мальме участвуют представители 37 стран. Швеция уже в третий раз принимает Евровидение, а побеждала на конкурсе семь раз.

Полуфиналы Евровидения-2024 пройдут 7 и 9 мая, гранд-финал конкурса состоится в субботу, 11 мая. Всего из двух полуфиналов финала будут отобраны представители 20 стран, а также 11 мая за победу будут бороться представители стран, которые попадают в финал автоматически: в этом году это Швеция, как страна-организатор, а еще Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция.

