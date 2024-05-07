Первый полуфинал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  47634 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  47022 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
  •  107126 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  116028 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  119399 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228113 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211536 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  207007 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173991 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113865 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

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Первый полуфинал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать

Первый полуфинал 68-го песенного конкурса Евровидение 2024 состоится 7 мая в 22:00 в Мальме, Швеция, где под номером 5 выступят alyona alyona &amp; Jerry Heil с песней "Teresa &amp; Maria".

Культура •   •  1360 просмотра
Первый полуфинал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать

"Направлялось из Украины в Египет": грузовое судно село на мель и остановило движение в Босфоре

229-метровое грузовое судно ALEXIS село на мель вблизи Стамбула, приостановив движение через Босфор в обоих направлениях.

Новости Мира •   •  3771 просмотра
"Направлялось из Украины в Египет": грузовое судно село на мель и остановило движение в Босфоре

Швеция планирует изменения для беженцев из Украины: что известно

Шведское правительство планирует разрешить украинцам регистрироваться в реестре населения и получать номер социального страхования после одного года проживания в стране вместо трех лет, как это было раньше, новые правила вступят в силу с 1 ноября.

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Швеция планирует изменения для беженцев из Украины: что известно

Плата за вход принесла Венеции первый миллион

Венеция заработала 975 000 евро ($1,1 млн) от продажи билетов за первые 11 дней после введения платы за вход в размере 5 евро для однодневных туристов в наиболее загруженные дни.

УНН Lite •   •  5551 просмотра
Плата за вход принесла Венеции первый миллион

Франция об участии своего посла на "инаугурации" диктатора: "Не означает, что мы считаем избрание путина легитимным"

Франция отправит своего посла на церемонию "инаугурации" путина в москве, но это не означает, что она считает его избрание легитимным или признает его.

Новости Мира •   •  5027 просмотра
Франция об участии своего посла на "инаугурации" диктатора: "Не означает, что мы считаем избрание путина легитимным"

Из Тисы достали тела трех утопленников

Тела трех утопленников, в том числе 20-летнего парня, были извлечены из реки Тиса.

Общество •   •  5635 просмотра
Из Тисы достали тела трех утопленников

Цены на нефть выросли после израильских ударов по Рафаху

Цены на нефть выросли после того, как Израиль нанес удар по Рафаху в Газе.

Экономика •   •  6543 просмотра
Цены на нефть выросли после израильских ударов по Рафаху

НМТ-2024: приглашения будут доступны для загрузки 8 мая

Зарегистрированные участники могут скачать приглашение с подробной информацией о дате, времени и месте проведения УМТ 8 мая, но разглашать эту информацию не рекомендуется из соображений безопасности.

Общество •   •  7184 просмотра
НМТ-2024: приглашения будут доступны для загрузки 8 мая

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Недавно Кабмин одобрил решение о создании Единого государственного реестра оборудования для подготовки или переработки табака. Но эксперты утверждают, что необходимые дополнительные нормативные документы и сотрудничество с экспертными учреждениями для эффективного выявления контрафактной или контрабандной табачной продукции путем проведения комплексных судебных экспертиз.

Общество •   •  47634 просмотра
Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

"Этот процесс непрерывный" - Евлаш о подготовке украинских пилотов на F-16

Украинские пилоты и инженеры продолжают тренироваться на истребителях F-16 на постоянной основе, проходя языковую подготовку, наземную подготовку и летную подготовку на легких самолетах перед началом обучения на многоцелевых самолетах F-16, используя все свободные места, предоставленные странами-партнерами по воздушной коалиции, поскольку Украина ожидает поставку F-16 для защиты своего воздушного пространства и нанесения ударов по оккупированной территории.

Война •   •  9692 просмотра
"Этот процесс непрерывный" - Евлаш о подготовке украинских пилотов на F-16