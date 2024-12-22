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Трамп назначил продюсера шоу спецпосланником США в Великобритании

Трамп назначил продюсера шоу спецпосланником США в Великобритании

Киев  •  УНН

 • 1793 просмотра

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Дональд Трамп назначил телепродюсера Марка Бернетта специальным посланником США в Великобритании. Бернетт, обладатель 13 премий «Эмми», будет заниматься развитием торговли, инвестиций и культурного обмена.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении телепродюсера Марка Бернетта специальным посланником США в Великобритании.  Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Бернетт, который также создал популярные шоу Survivor, Shark Tank и The Voice, имеет за плечами более 13 премий "Эмми" и многолетний опыт в телепродакшене. Однако его новая роль в дипломатии вызывает вопросы, ведь он не имеет опыта в сфере внешней политики.

В своем заявлении на платформе Truth Social в субботу Трамп похвалил 64-летнего Бернетта и отметил, что он сосредоточится на развитии дипломатических отношений, в частности в сфере торговли, инвестиций и культурного обмена.

Благодаря выдающейся карьере в сфере телевизионного продакшена и бизнеса, Марк приносит в эту важную роль уникальное сочетание дипломатических качеств и международного признания. Марк будет работать над улучшением дипломатических отношений, сосредотачиваясь на взаимных интересах, таких как торговля, инвестиционные возможности и культурный обмен,

- написал Трамп.

Напомним

МИД Украины подтвердило предварительно определенную дату визита Кита Келлога, спецпредставителя избранного президента США Трампа. Визит состоится до инаугурации Трампа, точная дата не разглашается из соображений безопасности.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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