Трамп назначил продюсера шоу спецпосланником США в Великобритании

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении телепродюсера Марка Бернетта специальным посланником США в Великобритании. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

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Отмечается, что Бернетт, который также создал популярные шоу Survivor, Shark Tank и The Voice, имеет за плечами более 13 премий "Эмми" и многолетний опыт в телепродакшене. Однако его новая роль в дипломатии вызывает вопросы, ведь он не имеет опыта в сфере внешней политики.

В своем заявлении на платформе Truth Social в субботу Трамп похвалил 64-летнего Бернетта и отметил, что он сосредоточится на развитии дипломатических отношений, в частности в сфере торговли, инвестиций и культурного обмена.

Благодаря выдающейся карьере в сфере телевизионного продакшена и бизнеса, Марк приносит в эту важную роль уникальное сочетание дипломатических качеств и международного признания. Марк будет работать над улучшением дипломатических отношений, сосредотачиваясь на взаимных интересах, таких как торговля, инвестиционные возможности и культурный обмен,