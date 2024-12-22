Трамп назначил продюсера шоу спецпосланником США в Великобритании
Киев • УНН
Дональд Трамп назначил телепродюсера Марка Бернетта специальным посланником США в Великобритании. Бернетт, обладатель 13 премий «Эмми», будет заниматься развитием торговли, инвестиций и культурного обмена.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении телепродюсера Марка Бернетта специальным посланником США в Великобритании. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Бернетт, который также создал популярные шоу Survivor, Shark Tank и The Voice, имеет за плечами более 13 премий "Эмми" и многолетний опыт в телепродакшене. Однако его новая роль в дипломатии вызывает вопросы, ведь он не имеет опыта в сфере внешней политики.
В своем заявлении на платформе Truth Social в субботу Трамп похвалил 64-летнего Бернетта и отметил, что он сосредоточится на развитии дипломатических отношений, в частности в сфере торговли, инвестиций и культурного обмена.
Благодаря выдающейся карьере в сфере телевизионного продакшена и бизнеса, Марк приносит в эту важную роль уникальное сочетание дипломатических качеств и международного признания. Марк будет работать над улучшением дипломатических отношений, сосредотачиваясь на взаимных интересах, таких как торговля, инвестиционные возможности и культурный обмен,
Напомним
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