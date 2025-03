Перший півфінал Євробачення-2024: коли виступлять alyona alyona та Jerry Heil, де дивитися і як голосувати

Уже у вівторок, 7 травня, о 22:00 відбудеться перший півфінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення-2024, який пройде у шведському місті Мальме. Де дивитися та як можна проголосувати в Україні та за кордоном, повідомило "Суспільне Євробачення", пише УНН.

Деталі

На стадіоні Malmö Arena 15 учасників першого півфіналу змагатимуться за право потрапити у фінал конкурсу. Представниці України alyona alyona & Jerry Heil вийдуть на сцену Євробачення-2024 під номером 5 з піснею "Teresa & Maria" та постановкою від дворазової номінантки "Ґреммі" Таню Муіньо.

Суспільне Мовлення транслюватиме Євробачення-2024 наживо на телебаченні, діджиталі та радіо.

Трансляції Євробачення-2024 на платформах Суспільного вперше будуть супроводжуватись перекладом жестовою мовою.

Телебачення

За пів години до показу першого півфіналу, о 21:30, на телеканалі Суспільне Культура розпочнеться трансляція "Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення-2024". Ведучими першого випуску стануть Тімур Мірошниченко та співачка Diana Gloster.

Гостями "Передшоу" до першого півфіналу стануть:

Борис Ґаїнічакійо - стиліст, консультант модних брендів, ютубер та автор розбору сценічних образів фіналістів Національного відбору на Євробачення-2024;

Євген Тріплов - автор і музичний продюсер. Шоуранер музичного реаліті-шоу «МУЛЬТИТРЕК»;

Герман Нєнов - режисер-постановник виступу Люксембургу на Євробаченні-2024. Креативний директор Євробачення-2023 від України та Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023.

Пряма трансляція першого півфіналу Євробачення-2024 розпочнеться на телеканалі Суспільне Культура о 22:00. Коментуватиме шоу Тімур Мірошниченко, який уже 19 років є українським голосом Євробачення в Україні.

Радіо

Наживо ефір першого півфіналу Євробачення-2024 слухачі Радіо Промінь почують із коментуванням Дмитра Захарченка та Лесі Антипенко, а також ексклюзивними включеннями Анни Заклецької з місця подій - стадіону Malmö Arena. Початок трансляції шоу о 22:00, передшоу - 21:30.

Діджитал-платформи

У діджиталі "Передшоу" та перший півфінал Євробачення-2024 можна буде дивитися:

На ютуб-каналі Євробачення Україна о 21:30 дивіться "Передшоу", а починаючи з 22:00 слухайте та спостерігайте за роботою Тімура Мірошниченка наживо з коментаторської студії.

Хто виступить у першому півфіналі Євробачення-2024

Зіркові виступи у півфіналі

Цього року виступити у першому півфіналі Євробачення організатори запросили Елені Фурейру, Еріка Сааде та Шанель. Номер під назвою "United By Music" демонструє не лише офіційне гасло пісенного конкурсу, а й заклик про те, що не обов’язково виграти конкурс, щоб стати переможцем на Євробаченні. Завдяки виступам на Євробаченні ці троє виконавців здобули багато нових шанувальників і з того часу випустили безліч хітів.

Разом із 24 танцюристами на сцені Елені, Шанель та Ерік виконають пісні, з якими брали участь у конкурсі - це буде дивовижне шоу, яке розпочне перший півфінал Євробачення-2024.

Також у першому півфіналі Євробачення виступить шведський співак Беньямін Інгроссо, який з піснею "Dance You Off" брав участь на Євробаченні-2018 у Лісабоні. На Євробаченні-2024 Інгроссо виконає попурі з декількох пісень, які звучали в його нещодавньому європейському турі "Better Days Tour".

Як голосувати

У 2024 році в систему голосування на пісенному конкурсі було внесено низку змін. Глядачі з усього світу, окрім тих, хто перебуває в країнах-учасницях, тепер можуть голосувати за свої улюблені пісні протягом 24 годин перед кожним півфіналом і великим фіналом.

Докладніше про правила голосування на Євробаченні-2024 у відео:

Проголосувати за представниць України можуть українці за кордоном:

Доповнення

У 68-му пісенному конкурсі Євробачення у Мальме беруть участь представники 37 країн. Швеція уже втретє приймає Євробачення, а перемагала на конкурсі сім разів.

Півфінали Євробачення-2024 пройдуть 7 та 9 травня, гранд-фінал конкурсу відбудеться у суботу, 11 травня. Загалом з двох півфіналів фіналу буде відібрано представників 20 країн, а також 11 травня за перемогу боротимуться представники країн, які потрапляють у фінал автоматично: цього року це Швеція, як країна-організаторка, а ще Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція.

