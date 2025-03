Радість перемог і гіркота поразок: як Україна виступала на "Євробаченні"

Цьогоріч Україна візьме участь у 68-ому пісенному конкурсі "Євробачення", який відбудеться у шведському Мальме, на якому нашу країну представить дует виконавець alyona alyona та Jerry Heil із песнею "Teresa & Maria". УНН вирішив пригадати радість перемог та гіркоту поразок України на "Євробаченні", а також які скандали пов’язані з виступами нашої країни та що очікувати від участі alyona alyona та Jerry Heil.

Україну на "Євробаченні-2024" у шведському Мальме представить alyona alyona & Jerry Heil. Саме вони набрали найбільшу кількість голосів у Нацвідборі під час голосування у "Дії", де за них проголосували 1 167 176 українців.

68-й міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024" відбудеться у травні цього року. Україна позмагається в півфіналі 7 травня за представлення країни у Гранд Фіналі Євробачення-2024.

Букмекери дають на перемогу України 15%, що еквівалентно третьому місцю. Окрім того, на перемогу Хорватії дають 24% та 16% ставлять на перемогу Швейцарії.

Наприкінці квітня аlyona alyona і Jerry Heil, які представляють Україну на "Євробаченні-2024", вирушили в Мальме.

До слова, alyona alyona & Jerry Heil оголосили, що постановницею номера України на головній сцені Європи стала найвідоміша у світі українська режисерка - Таня Муіньо.

Таня Муіньо, визнана українська режисерка, яка здобула світову славу завдяки своїй роботі з міжнародними зірками та зібрала вражаюче портфоліо з численними нагородами, у 2024 році вступає на нову творчу арену. Після успіхів у музичному відео, де вона працювала з такими артистами як Lil Nas X і Гаррі Стайлз, Муіньо випробовує свої сили в постановці сценічних виступів.

Історія "Євробачення"

Пригадаємо трохи історію створення пісенного конкурсу. Вперше "Євробачення" було проведено у травні 1956 року у Швейцарії і з того часу проводиться щорічно, окрім 2020 року, коли конкурс було відмінено через епідемію коронавірусу.

Тоді ж, 1956 року, "Євробачення" виграла приймальна країна - Швейцарія. В першій рік в конкурсі прийняло участь 7 країн і з тих пір він лише розширився.

Конкурс традиційно проходить у три етапи. Спочатку мають "відгриміти" перший та другий півфінали, а потім грандіозний фінал. Цього року все відбуватиметься у наступні дати:

перший півфінал - 7 травня о 22:00 за київським часом;

другий півфінал - 9 травня о 22:00 за київським часом;

фінал Євробачення - 11 травня о 22:00 за часом Києва.

Україна на "Євробаченні"

Україна дебютувала на Євробаченні у 2003 році та з того часу брала участь у конкурсі 18 разів. Українські співаки ставали переможцями три рази: Руслана з піснею "Wild Dances" у 2004 році, Джамала з піснею "1944" у 2016 році та Kalush Orchestra з піснею "Stefania" у 2022 році. Україна є єдиною країною, що кожного року своєї участі у конкурсі проходить з півфіналів у фінал.

2003 рік

Україна дебютувала на Євробаченні у 2003 році. В першому для історії нашої країни конкурсі Україну представляв співак Олександр Пономарьов із піснею "Hasta la vista". Він посів 14 сходинку.

2004 рік

Вже наступного року, Україні вдалося здобути перемогу та отримати право на проведення ювілейного 50-го пісенного конкурсу "Євробачення" в Україні. Тоді завдяки співачці Руслані та її "Диким танцям" ("Wild Dances") вдалося посісти перше місце, набравши 280 балів.

2005 рік

Наступний 2005 рік не став таким позитивним для України, як минулий. Україну представляв гурт "Ґринджоли" з піснею "Разом нас багато, нас не подолати", яка стала неофіційним гімном Помаранчевої революції. Хоча Помаранчева революція отримала перемогу на Майдані Незалежності, гурту "Ґринджоли" не вдалося увійти навіть в топ-10.

До слова, виступ українського колективу міг зірватися через те, що організатори побачили політичний підтекст у пісні гурту. Зокрема, це стосувалося таких слів у композиції - "Фальсифікаціям - ні! Махінаціям - ні! Понятіям - ні! Ні - брехні! Ющенко - так! Ющенко - так! Це - наш президент!".

"Ґринджолам" запропонували змінити слова пісні або виступити з іншою, інакше - дискваліфікація. Колектив обрав перший варіант, заспівавши "Разом нас багато" англійською мовою, але куплет залишивши українською. Врешті-решт європейський глядач не оцінив конкурсної пісні, тож гурт "Ґринджоли" посів 19-те місце на "Євробаченні-2005".

2006 рік

У 2006 році Україну на "Євробаченні", що проходило у столиці Греції - Афінах, представляла Тіна Кароль з піснею "Show me your love", де посіла 7 місце.

2007 рік

У 2007 році Україна вперше з 2004 року посіла призове місце. Завдяки Андрію Данилку, який більш відомий по сценічному образу Вєркі Сердючки, Україні вдалося зайняти друге місце, пропустивши вперед сербську виконавицю Марію Шеферович.

Артист виконав виконав пісню під назвою "Dancing Lasha Tumbai", однак росіяни вчинили справжній скандал, адже їм чулися у композиції слова "russia goodbye", що перекладається, як "росія прощавай".

Тоді Данилко виступав з офіційними спростуваннями, показував рядки пісні та пояснював, що вони взагалі не мають жодного сенсу. Водночас, у росії Вєрку Сердючку почали скасовувати, і вона зникла з публічного простору рф. До слова, вже після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну у лютому 2022 року, Данилко змінив слова пісні, і тепер там справді звучить "russia goodbye".

В інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, Данилко розповів, що змінює слова у своєму хіті "Lasha Tumbai". Тепер, з 24 лютого, коли країна-окупант росія напала на Україну, замість слів "Lasha Tumbai" буде "russia, Goodbye".

"Для мене ця війна почалася ще у 2007 році. Тільки через те, що я представляв Україну на Євробаченні і обігнав гурт Серебро, вони (росіяни - ред.) накрутили так людей, що фраза, якої там зовсім не було… Всі були впевнені, що її співав. Я був шокований. Я не міг повірити, що на "біле" написали "чорне". Друзі, з 24 лютого ніякого "Lasha Tumbai" у цій пісні… Це тільки "russia, Goodbye". Я не співав це. Ви хотіли це почути, ось ви це почули", - сказав Данилко.

До слова, 2016 року костюм Сердючки з виступу на "Євробаченні-2007" потрапив до музичного музею ABBA The Museum, гурту який здобув популярність саме завдяки "Євробаченню", де на честь 60-річчя конкурсу пройшла інтерактивна виставка "Good evening Europe!".

Зазначимо, що росія на тому пісенному конкурсі зайняла третє місце - гурт Serebro.

2008 рік

У 2008 році Україну в Белграді представляла співачка ані лорак з піснею "Shady lady", композитором якої був філіп кіркоров. Після зайнятого другого місця, тодішній президент України Віктор Ющенко удостоїв ані лорак та філіпа кіркорова званням "Народного артиста України".

Тоді ж перемогу отримав російський виконавець діма білан з піснею Believe. До слова, після анексії Криму і початку війни на сході України лорак перейшла на практику виступів на концертах в рф, що викликало критику в Україні та супроводи концертів співачки в різних містах України акціями протесту і зіткненнями з правоохоронцями.

Зокрема, виступала на концертах "синяя вечность", присвяченому 320-річчю військово-морського флоту рф, та на концерті присвяченому армії росії.

Що було далі - усім відомо. На лорак ввели санкції РНБО, а сама співачка не виступила з осудженням війни рф проти України, через що зазнала критики з зі сторони українських артистів, а комітет Верховної Ради звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням позбавити співачку звання "Народна артистка".

У березні 2022 року з’явилася інформація, що лорак подала документи на отримання громадянства рф. Проте, пізніше ЗМІ розповсюджували інформацію, що громадські діячі нібито направили звернення до Генпрокуратури рф з проханням визнати співачку ані лорак "іноагентом".

У березні 2023 року з чернівецької "Алеї зірок" офіційно прибрали ім'я ані лорак. Відповідне рішення було прийняте після того, як співачка, яка живе в рф, продовжувала мовчати про вороже вторгнення російських військових на територію України.

Українські військові, атакуючи росію, почали наносити на дрони подяку ані лорак за внесок до фонду помсти. А мер російського краснодара євген наумов заборонив концерт співачки, адже не може гарантувати, що гонорар не піде на ЗСУ.

Трохи згодом після атаки невідомих БПЛА на російські міста, включно з Москвою, 30 травня 2023 року українці подякували співачці-зрадниці ані лорак та зробили її героїнею кумедного ролика. В ньому зірка нібито пояснює, чому "її фонд помсти" атакував столицю рф.

2009 рік

У 2009 році "Євробачення" пройшло у москві, де нашу країну представляла Світлана Лобода з піснею "Be my Valentine!". Варто зазначити, що Лобода також улюблениця "перевзуватися в повітрі". Після початку тимчасової окупації Криму рф вона продовжила виступи в росії, зокрема, брала участь у російських пропагандистських телешоу та згодом відмовилась від концертів в Україні.

Однак, вже після повномасштабного вторгнення росії в Україну 2022 року припинила концерти в країні-агресорці, хоча так і не назвала рф агресоркою.

У 2022 році Лобода дала у Ризі благодійний концерт на підтримку України.

Цікаво, що у тому ж 2009 році від росії на Євробаченні виступила українка Анастасія Приходько з піснею "Мамо", яка була виконана двома мовами: українською та російською.

Співачка ухвалила рішення взяти участь в українському відборі на "Євробачення", однак відразу потрапила у скандал - деякі з членів журі опротестували участь у конкурсі Приходько, апелюючи як до нібито наявних регламентних порушень пісні (тривалість понад 3 хв і завчасне оприлюднення твору), так і до буцімто лобіювання виконавиці на найвищому рівні й навіть пропозицій підкупу членів журі.

За декілька днів до проведення українського фінального відбору, рішенням журі російського відбіркового конкурсу Анастасію Приходько з піснею "Мамо" було включено до складу фіналістів російського відбору на "Євробачення". Принциповим рішенням співачки було лишити українську мову в пісні, бодай у приспіві, щоб таким чином пісня залишалася двомовною.

У 2022 році співачка зізналася, чи шкодує, що колись представляла на "Євробаченні" росію. За її словами, їй немає чого соромитися, адже на той час саме таким було її життя.

"Моя умова була - представляти російську федерацію на 2 мовах: російською та українською. Я не можу сказати, що мені якось соромно за це, тому що це було моє життя тоді", - сказала Приходько.

2010 рік

Україна взяла участь у 55-му пісенному конкурсі Євробачення, що відбувся 2010 року в Осло, Норвегія. Національна суспільна телерадіокомпанія України провела національний відбір, за підсумками якого Україну на пісенному конкурсі представила співачка Alyosha з піснею "Sweet People".

Відразу після перемоги в національному відборі до конкурсу Євробачення 2010 з'явились звинувачення в тому, що пісня "To be free", авторкою музики до якої є сама співачка, є подібною до пісні "Knock Me Out" у виконанні Лінди Перрі.

Крім того, пісня була розміщена в мережі інтернет на сайті MySpace до 1 жовтня 2009 року, чим порушувала правила конкурсу.

Після детального аналізу пісні "To be free" юристи та журі дійшли висновку, що пісня не відповідає вимогам EBU через те, що була розміщена для комерційного продажу на сайтах Амазон та MySpace з порушенням термінів. Після перемовин з виконавчим директором конкурсу "Євробачення" Сванте Стокселіусом, Національна телекомпанія України запропонувало співачці Альоші змінити пісню.

Пізніше Alyosha презентувала нову композицію, з якою поїхала на "Євробачення" в Осло - "Sweet People", яка є зверненням до людей із закликом оберігати нашу планету.

Співачка на конкурсі зайняла 10 місце.

2011 рік

На "Євробаченні" у цьому році Україну преставила співачка Міка Ньютон (справжнє ім'я - Оксана Грицай) з піснею "Angel".

Україна пройшла до другого півфіналу конкурсу, в кінцевому підсумку посівши 4-е місце в голосуванні фіналу.

Зазначимо, що на "Євробаченні" 2023 року пісня Міки Ньютон "В плєну", яка була використана для саундтреку російського пропагандистського серіалу "кадєти", який був одним із улюблених серед української молоді на початку 2010 років та виходив за підтримки міністерства оборони росії, стала об’єктом уваги зі сторони ЗМІ.

Справа в тому, що шведська співачка Lorine у 2023 році на "Євробаченні" заспівала пісню "Tattoo", у якій користувачі соцмереж помітили схожість з піснею Ньютон "В плєну". Співачка Lorine у тому ж році і отримала перемогу на конкурсі.

Пізніше Ньютон заявить, що вона не хоче коментувати щось з приводу "Євробачення".

"Я правда не хочу коментувати щось з приводу "Євробачення" та Loreen, але перш за все, привітаю Loreen з перемогою. Вона неймовірна та унікальна артистка. Усього найкращого! Мені не подобається, що мене втягнули в цю історію. Я святкувала День матері зі своєю мамою та свекрухою, і мені написала подруга із запитанням: "Ти випустила ту пісню, щоб дорікнути Loreen? Мене це шокувало! Як я могла знати, що хтось використовує моє ім'я і випустить пісню на Spotify iTunes?" - сказала вона в Insta-stories.

Також Ньютон зізналася, що у момент, коли коли знімали "кадєти", в Україні часто можна було зустріти російську мову, російську культуру та їхні наративи.

"Я шкодую, що були такі часи, коли нам вселяли, що бути в росії - це круто, і мова їхня - це круто. У навчальних закладах викладали російською, національні новини російською. І це шок, коли я зараз про це думаю", - прокоментувала Ньютон запитання, чи шкодує вона, що її пісні лунали в "кадєтах".

2012 рік

Цей рік став для України юбілейним - 10 відбором України на пісенний конкурс Євробачення. Тоді нашу країну у столиці Азербайджану Баку представляла Гайтана з піснею "Be My Guest". Тоді Гайтана зайняла 15 місце.

2013 рік

Того року Україна посіла третю сходинку завдяки Златі Огнєвич з піснею "Gravity", яка, однак, поступилася російській виконавиці діні гаріповій.

2014 рік

2014 рік став для України справжнім випробуванням. Тоді, мабуть, українцям було не до Євробачення, адже саме у цьому році росія анексувала Крим, тодішній президент України віктор янукович втік до росії та почалася Антитерористична операція на Донбасі.

У тому році Україну у Данії представляла донька відомо українського співака, народного артиста України Назарія Яремчука - Марія Яремчук з піснею "Tick-tock". Яремчук зайняла 6 місце в фіналі пісенного конкурсу, набравши 113 балів.

Зазначимо, що у тому році світ сколихнув переможець конкурсу. Перемогу здобув австрійський співак Томас Нойвірт, відомий під сценічним ім'ям Кончита Вурст. Його образ "жінки з бородою" викликав неоднозначну реакцію у ЗМІ. Німецькі видання називали тріумф Вурст "перемогою толерантності".

2015 рік

У тому році Україна відмовилася від виступу на пісенному конкурсі. Тоді Національна телекомпанія України, в двосторонній домовленості з Європейською мовною спілкою, вирішила відмовитися від участі в пісенному конкурсі "Євробачення-2015". Таке рішення прийняте у зв'язку зі складною ситуацією в країні, необхідністю економити і переходом на громадське мовлення.

2016 рік

Після року відсутності, Україна повертається на конкурс, причому одразу з перемогою. Національна суспільна телерадіокомпанія України провела національний відбір спільно з українським телеканалом "СТБ", за підсумками якого Україну на пісенному конкурсі представила співачка Джамала з піснею "1944". Джамала у фіналі "Євробачення" зайняла перше місце, набравши 534 бали.

До слова, пісня "1944" була присвячена трагічним подіям минулого, зокрема депортації кримськотатарського народу. Новина про перемогу Джамали з'явилась на шпальтах європейської преси через можливе політичне навантаження пісні.

Перший заступник голови комітету держдуми рф з інформаційної політики вадим дєньгін висловив побажання, щоб Європейська мовна спілка не допустила пісню співачки до конкурсу.

Так званий віце-прем'єр-міністр кримського уряду руслан бальбек назвав пісню політичною спекуляцією української влади, яка має на меті нав'язати європейцям "штучно створений образ про буцімто переслідування кримських татар у російському Криму".

Так званий прем'єр-міністр Криму сергій аксьонов також назвав пісню "заполітизованою".

Однак 9 березня 2016 року ЄМС підтвердила, що ані назва пісні, ані її слова не містять політичного висловлювання та не порушують правил Євробачення.

В основному, під сумнів перемогу Джамали ставили росіяни.

Також варто зазначити, що британське видання The Guardian склало список найкращих переможних пісень в історії Євробачення та помістило хіт української співачки Джамали "1944" на третє місце.

Перше місце посів гурт ABBA з піснею Waterloo, яка принесла перемогу Швеції у міжнародному пісенному конкурсі у 1974 році.

2017 рік

Завдяки перемозі Джамали у минулому році, Україна приймала пісенний конкурс у себе, де нашу країну представляв гурт "O.Torvald". Тоді гурт зайняв 24 місце з 26 конкурсантів, що стало найгіршим результатом України за всю історію її участі в конкурсі.

2018 рік

У цьому році Україну представляв представляв Melovin з піснею "Under the Ladder". Оцінки глядачів відрізнилися від оцінок експертного журі, Україна отримала 119 балів від глядачів та посіла 7 місце. За загальними результатами голосування у фіналі Mélovin посів 17 місце.

2019 рік

Черговий скандал. У лютому UA: Суспільне мовлення провело національний відбір спільно з українським телеканалом "СТБ", за підсумками якого з піснею "Siren Song" перемогла співачка Maruv, яка відома своїми проросійськими поглядами, через що її виступ на "Євробаченні" було скасовано.

Зокрема, на початку 2019 року стало відомо, що Maruv гастролювала в росії після початку російсько-української війни. Вона повідомила, що гурт продовжує виступати в росії, оскільки таким чином він "несе мир" і що "хтось береться за зброю, а хтось - за музику.

Згодом, під час фіналу Нацвідбору, у відповідь на запитання ведучого Maruv сказала: "Не можна всю росію судити по президенту. Адже в росії чотири мільйона людей. Чи чотири мільярди". У відповідь Сергій Притула сказав: "Чотири мільярди - це мрія їхнього президента, а чотири мільйони - мрія всіх українців". Така позиція співачки викликала осуд в українському суспільстві.

25 лютого Maruv відмовилася підписувати договір з НСТУ про участь у конкурсі "Євробачення" оскільки її не влаштовували умови договору. За словами співачки, ці умови перед участю у добірковому конкурсі з нею не обговорювалися. За угодою кожна імпровізація під час виступу на конкурсі та інтерв'ю під час конкурсу мали узгоджуватися з офіційним мовником. За твердженням Maruv, невиконання вимог договору мало призводити до штрафів. Однією з ключових умов НСТУ була вимога "не гастролювати на території рф, починаючи з дати підписання договору та закінчуючи трьома місяцями після завершення конкурсу".

Таким чином, Maruv, а також гурти, які зайняли 2,3 та 4 місця відмовилися від участі у пісенному конкурсі, і Україна скасувала свою участь.

2020 та 2021 рік

У 2020 році Україну на "Євробаченні" повинен був представляти гурт Go_A з піснею "Соловей". Однак, через пандемію пандемію COVID-19 конкурс було скасовано. Наступного року гурт все ж таки представив Україну на "Євробаченні", але змінив пісню. Гурт виступив з піснею "Шум", з якою і зайняв 5 місце.

2022 рік

Цей рік став для України найтрагічнішим за всю історію незалежності. 24 лютого російські війська почали широкомасштабне вторгнення до України і українцям було не до "Євробачення".

Зазначимо, що Національний відбір пройшов за 12 днів до вторгнення рф. За право представити Україну на конкурсі боролися 8 учасників. Перемогу здобула Аліна Паш. Проте, через підробку нею документів, необхідних для участі в конкурсі, її було дискваліфіковано. Паш звинувачували у виступах в росії та окупованому Криму.

Причому заявлялося, що Паш перетинала авіапростір окупованого Криму. Тобто, вона потрапляла на півострів у незаконний спосіб, оскільки за законодавством України, на територію окупованого Криму можна потрапити лише перетнувши кордон з материкової території, а не з боку росії.

16 лютого Аліна Паш оголосила, що відмовляється від участі у "Євробаченні-2022" Оргкомітет Нацвідбору заявив, що виконавицю було дискваліфіковано через порушення законів України та правил конкурсу.

"Я громадянка України, я дотримуюсь законів України, стараюсь нести традиції та цінності України в світ. У що вилилась ця історія - це зовсім не те, що я закладала у свою пісню... Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль", - написала тоді в Instagram Аліна Паш.

Натомість Україну представив гурт "Kalush Orchestra" з піснею "Стефанія", який і зайняв перше місце. У фіналі "Євробачення-2022" гурт Kalush Orchestra закликали негайно врятувати Маріуполь, зокрема, "Азовсталь".

Після номеру соліст гурту Олег Псюк звернувся до світової спільноти: "Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю! Допоможіть "Азовсталі" просто зараз!".

Тоді Олег Псюк під час пресконференції заявив, що не боявся дискваліфікації на Євробаченні-2022 через свій заклик зі сцени допомогти заблокованим людям на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Прагнення привернути увагу світової спільноти до ситуації для гурту було важливішим.

Захисники Маріуполя, полк "Азов", який обороняв "Азовсталь" 86 днів, подякував українському музичному гурту за слова підтримки зі сцени пісенного конкурсу "Євробачення".

Пізніше Kalush Orchestra та Сергій Притула продали кришталевий мікрофон Євробачення-2022 за 900 тис. доларів на благодійному аукціоні. Організатори конкурсу заявили, що гурт "Kalush Orchestra" отримають новий кришталевий кубок замість трофею переможця, який продали під час аукціону на підтримку Збройних сил України.

2023 рік

У тому році Україна мала б приймати пісенний конкурс "Євробачення" у себе, але через війну, конкурс було проведено у Ліверпулі. Нашу країну представив гурт TVORCHI з піснею "Heart of Steel", де зайняв 6 місце.

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що попри гучні скандали, які час від часу супроводжували Нацвібори та українських учасників, Україна представила на Євробаченні багато яскравих номерів, які привертали увагу глядачів та журі.

А як ви вважаєте, чи може дует alyona alyona та Jerry Heil здобуту перемогу цього року?