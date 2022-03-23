З "Алеї зірок" у Чернівцях прибрали ім'я Ані Лорак
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. З чернівецької "Алеї зірок" офіційно прибрали ім'я співачки Ані Лорак. Артистка мовчить про війну, яку росія розв'язала проти України. Про це повідомив секретар виконкому Сергій Добржанський, передає УНН.
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Відповідне рішення було прийняте після того, як співачка, яка живе в рф, вирішила мовчати про вороже вторгнення російських військових на територію України.
Крім цього, з "Алеї зірок" прибрали й ім'я оперного співака Василя Герелла. Артист, який народився у Чернівецькій області, підтримує путінський режим. Зокрема, він 18 березня виступив на "святковому" концерті, який був присвячений річниці незаконній окупації Криму.
"Виконком офіційно відправив зірки Ані Лорак та Горелла за російським кораблем", - зазначив Добржанський.
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