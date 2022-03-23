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С "Аллеи звезд" в Черновцах убрали имя Ани Лорак

Киев • УНН

 • 401564 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Из Черновицкой "Аллеи звезд" официально убрали имя певицы Ани Лорак. Артистка молчит о войне, которую россия развязала против Украины. Об этом сообщил секретарь исполкома Сергей Добржанский, передает УНН.

С "Аллеи звезд" в Черновцах убрали имя Ани Лорак

Детали

Соответствующее решение было принято после того, как певица, которая живет в рф, решила молчать о вражеском вторжении российских военных на территорию Украины.

Кроме этого, с "Аллеи звезд" убрали и имя оперного певца Василия Герелла. Артист, который родился в Черновицкой области, поддерживает путинский режим. В частности, он 18 марта выступил на "праздничном" концерте, который был посвящен годовщине незаконной оккупации Крыма.

"Исполком официально отправил звезды Ани Лорак и Горелла за русским кораблем", - отметил Добржанский.

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