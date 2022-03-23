С "Аллеи звезд" в Черновцах убрали имя Ани Лорак
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Из Черновицкой "Аллеи звезд" официально убрали имя певицы Ани Лорак. Артистка молчит о войне, которую россия развязала против Украины. Об этом сообщил секретарь исполкома Сергей Добржанский, передает УНН.
Детали
Соответствующее решение было принято после того, как певица, которая живет в рф, решила молчать о вражеском вторжении российских военных на территорию Украины.
Кроме этого, с "Аллеи звезд" убрали и имя оперного певца Василия Герелла. Артист, который родился в Черновицкой области, поддерживает путинский режим. В частности, он 18 марта выступил на "праздничном" концерте, который был посвящен годовщине незаконной оккупации Крыма.
"Исполком официально отправил звезды Ани Лорак и Горелла за русским кораблем", - отметил Добржанский.
Напомним
Жители Ужгорода просят власти дерусифицировать названия улиц и площадей в городе.