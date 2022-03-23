С "Аллеи звезд" в Черновцах убрали имя Ани Лорак

Детали

Соответствующее решение было принято после того, как певица, которая живет в рф, решила молчать о вражеском вторжении российских военных на территорию Украины.

Кроме этого, с "Аллеи звезд" убрали и имя оперного певца Василия Герелла. Артист, который родился в Черновицкой области, поддерживает путинский режим. В частности, он 18 марта выступил на "праздничном" концерте, который был посвящен годовщине незаконной оккупации Крыма.

"Исполком официально отправил звезды Ани Лорак и Горелла за русским кораблем", - отметил Добржанский.

Напомним

Жители Ужгорода просят власти дерусифицировать названия улиц и площадей в городе.