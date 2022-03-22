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Жители Ужгорода просят власти дерусифицировать названия улиц и площадей в городе

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Жители Ужгорода, на Закарпатье, просят власть дерусифицировать названия улиц и площадей в городе. Также они высказываются за демонтаж бюста Пушкина. Соответствующее обращение адресовано ужгородскому городскому совету, информирует УНН.

Цитата

"Много улиц, площадей, скверов и переулков нашего города названы в честь российских деятелей политики, литературы и искусств, которые никоим образом не касаются Закарпатья и Ужгорода, а следовательно, являются атавизмом предыдущей политики построения совместного общероссийского и общесоветского культурного пространства", - говорится в документе.

Детали

Также авторы обращения отмечают, что увековечение лиц, которые не касаются закарпатской культуры и истории, является не уместным. Они просят "начать процесс дерусификации города по установленной законом процедуре".

В частности, в списке на переименование оказались улицы имени Ю. Гагарина, М. Глинки, А. Грибоедова, А. Пушкина, П. Чайковского, И. Шишкина, А. Чехова и др.

Также жители просят демонтировать бюст Пушкина, что в центральной части Ужгорода, ведь "поэт никоим образом не связан с Закарпатьем”.

"В эти дни у нас появляются новые герои, жертвующие своими жизнями за нашу страну. Это их память мы обязаны увековечивать и лелеять. Кроме этого, на достойное почтения заслуживают выдающиеся деятели истории и культуры Закарпатья в частности и Украины в целом, которые в советский период находились под запретом”, - отмечают авторы документа.

Напомним

В Париже станцию метро "Европа" переименовали на "Европа-Украина".

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