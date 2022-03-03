У Парижі станцію метро "Європа" перейменували на "Європа-Україна"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. В столиці Франції в Парижі за підтримки руху Stand with Ukraine станцію метро "Європа" перейменували на "Європа-Україна". Про це повідомляє кореспондент УНН посилаюсь на дані соцпереж.
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1 березня, на знак солідарності з українським народом, колектив митців тимчасово перейменував станцію на 3 лінії метро Парижа.
В акції взяли участь митці Європи із організації Stand with Ukraine. Серед яких діячі культури України.
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