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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Парижі станцію метро "Європа" перейменували на "Європа-Україна"

У Парижі станцію метро "Європа" перейменували на "Європа-Україна"

Київ • УНН

 • 164887 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. В столиці Франції в Парижі за підтримки руху Stand with Ukraine станцію метро "Європа" перейменували на "Європа-Україна". Про це повідомляє кореспондент УНН посилаюсь на дані соцпереж.

Деталі

1 березня, на знак солідарності з українським народом, колектив митців тимчасово перейменував станцію на 3 лінії метро Парижа.

В акції взяли участь митці Європи із організації Stand with Ukraine. Серед яких діячі культури України.

Нагадаємо

У Київському метро в укритті перебуває до 15 тисяч людей

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Публикация от Katka Michalak (@katka_mi)

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