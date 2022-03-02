У Київському метро в укритті перебуває до 15 тисяч людей

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 6717 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 16857 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 52430 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 81457 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 92039 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 92970 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 118706 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 164509 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 176934 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214727 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.9 м/с
92 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 112306 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 52589 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 71012 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 127776 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 176043 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 176032 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 127766 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 266684 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 388330 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 642679 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 9375 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 89854 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 128192 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 153612 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 174466 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

У Київському метро в укритті перебуває до 15 тисяч людей

У Київському метро в укритті перебуває до 15 тисяч людей

Київ • УНН

 • 240467 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. У Київському метрополітені в укритті перебуває до 15 тисяч людей. Про це у Facebook повідомив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський, інформує УНН.

Деталі

"Метрополітен працює як транспорт і як укриття з першого дня війни. На станціях є вода, санвузли, проводиться постачання їжі та по можливості ліків. Багатьом людям вже нема куди повертатися. Кілька метрів на підлозі і плед - стали їх єдиним домом. (...) Зараз у нас укривається до 15 000 киян. Інфраструктура розрахована до 100 000 людей. Наш колектив виснажений, однак ми робимо все можливе для порятунку життя невинного цивільного населення", — написав Брагінський.

Він додав, що у денний час можлива інфраструктура працює як транспорт. На час комендантської години станції функціонують тільки як укриття.

Керівник підприємства закликав людей брати з собою теплі речі, їжу та підтримувати тих, хто поряд, особливо жінок з малими дітьми та літніх людей.

"Зараз всі ми - одна українська сім'я! Ми тримаємо оборону проти найбільшого агресора в світі, віримо, що нас підтримають світові партнери і разом переможемо!" - підсумував Брагінський.

Нагадаємо

Метрополітен Києва повернувся до режиму перевезень, але працює з обмеженнями.

Комендантська година у Києві триває з 20:00 до 07:00.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,164.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,879.35