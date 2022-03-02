У Київському метро в укритті перебуває до 15 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У Київському метрополітені в укритті перебуває до 15 тисяч людей. Про це у Facebook повідомив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський, інформує УНН.
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"Метрополітен працює як транспорт і як укриття з першого дня війни. На станціях є вода, санвузли, проводиться постачання їжі та по можливості ліків. Багатьом людям вже нема куди повертатися. Кілька метрів на підлозі і плед - стали їх єдиним домом. (...) Зараз у нас укривається до 15 000 киян. Інфраструктура розрахована до 100 000 людей. Наш колектив виснажений, однак ми робимо все можливе для порятунку життя невинного цивільного населення", — написав Брагінський.
Він додав, що у денний час можлива інфраструктура працює як транспорт. На час комендантської години станції функціонують тільки як укриття.
Керівник підприємства закликав людей брати з собою теплі речі, їжу та підтримувати тих, хто поряд, особливо жінок з малими дітьми та літніх людей.
"Зараз всі ми - одна українська сім'я! Ми тримаємо оборону проти найбільшого агресора в світі, віримо, що нас підтримають світові партнери і разом переможемо!" - підсумував Брагінський.
Нагадаємо
Метрополітен Києва повернувся до режиму перевезень, але працює з обмеженнями.
Комендантська година у Києві триває з 20:00 до 07:00.