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В Киевском метро в укрытии находится до 15 тысяч человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 марта. УНН. В Киевском метрополитене в укрытии находится до 15 тысяч человек. Об этом в Facebook сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, информирует УНН.

Детали

"Метрополитен работает как транспорт и как укрытие с первого дня войны. На станциях есть вода, санузлы, проводится поставка пищи и по возможности лекарств. Многим людям уже некуда возвращаться. Несколько метров на полу и плед - стали их единственным домом. (...) Сейчас у нас укрывается до 15 000 киевлян. Инфраструктура рассчитана до 100 000 человек. Наш коллектив истощен, однако мы делаем все возможное для спасения жизни невинного гражданского населения", — написал Брагинский.

Он добавил, что в дневное время возможная инфраструктура работает как транспорт. На время комендантского часа станции функционируют только как укрытие.

Руководитель предприятия призвал людей брать с собой теплые вещи, еду и поддерживать тех, кто рядом, особенно женщин с маленькими детьми и пожилых людей.

"Сейчас все мы - одна украинская семья! Мы держим оборону против крупнейшего агрессора в мире, верим, что нас поддержат мировые партнеры и вместе победим!"- подытожил Брагинский.

Напомним

Метрополитен Киева вернулся к режиму перевозок, но работает с ограничениями.

Комендантский час в Киеве длится с 20:00 до 07:00.

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