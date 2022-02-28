У Києві змінили час комендантської години
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Комендантська година у Києві відсьогодні триватиме з 20:00 до 07:00. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.
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Під час комендантської години пересуватися містом можуть винятково ті, хто має спецперепустки нового зразка Військового коменданта міста Києва.
Перепустки, видані до цього, скасовуються.
"Наголошуємо: перепустки видаються лише для транспорту. Пересуватися пішки у комендантську годину – суворо заборонено", — написали у КМДА.
Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.
Під час комендантської години вийти з домівок можна у разі оголошення повітряної тривоги, щоб прослідувати у найближче укриття.
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