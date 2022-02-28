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У Києві змінили час комендантської години

У Києві змінили час комендантської години

Київ • УНН

 • 217493 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Комендантська година у Києві відсьогодні триватиме з 20:00 до 07:00. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.

Деталі

Під час комендантської години пересуватися містом можуть винятково ті, хто має спецперепустки нового зразка Військового коменданта міста Києва.

Перепустки, видані до цього, скасовуються.

"Наголошуємо: перепустки видаються лише для транспорту. Пересуватися пішки у комендантську годину – суворо заборонено", — написали у КМДА.

Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Під час комендантської години вийти з домівок можна у разі оголошення повітряної тривоги, щоб прослідувати у найближче укриття.

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