В Киеве сменили время комендантского часа

Детали

Во время комендантского часа передвигаться по городу могут исключительно те, у кого есть спецпропуск нового образца Военного коменданта города Киева.

Пропуска, выданные до этого, отменяются.

"Подчеркиваем: пропуска выдаются только для транспорта. Передвигаться пешком в комендантский час - строго запрещено", — написали в КГГА.

Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп противника.

Во время комендантского часа выйти из дома можно в случае объявления воздушной тревоги, чтобы проследовать в ближайшее укрытие.

Напомним

Метрополитен Киева вернулся к режиму перевозок, но работает с ограничениями.