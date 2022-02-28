В Киеве сменили время комендантского часа
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня продлится с 20:00 до 07:00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
Во время комендантского часа передвигаться по городу могут исключительно те, у кого есть спецпропуск нового образца Военного коменданта города Киева.
Пропуска, выданные до этого, отменяются.
"Подчеркиваем: пропуска выдаются только для транспорта. Передвигаться пешком в комендантский час - строго запрещено", — написали в КГГА.
Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп противника.
Во время комендантского часа выйти из дома можно в случае объявления воздушной тревоги, чтобы проследовать в ближайшее укрытие.
Напомним
Метрополитен Киева вернулся к режиму перевозок, но работает с ограничениями.