В Париже станцию метро "Европа" переименовали в "Европа-Украина"

Детали

1 марта, в знак солидарности с украинским народом, коллектив художников временно переименовал станцию на 3 линии метро Парижа.

В акции приняли участие художники Европы из организации Stand with Ukraine. Среди которых деятели культуры Украины.

Напомним

В Киевском метро в укрытии находится до 15 тысяч человек.