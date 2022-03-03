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В Париже станцию метро "Европа" переименовали в "Европа-Украина"

Киев • УНН

 • 164884 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. В столице Франции в Париже при поддержке движения Stand with Ukraine станцию метро "Европа" переименовали в "Европа-Украина". Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

1 марта, в знак солидарности с украинским народом, коллектив художников временно переименовал станцию на 3 линии метро Парижа.

В акции приняли участие художники Европы из организации Stand with Ukraine. Среди которых деятели культуры Украины.

Напомним

В Киевском метро в укрытии находится до 15 тысяч человек.

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Публикация от Katka Michalak (@katka_mi)

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