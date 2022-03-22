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Жителі Ужгорода просять владу дерусифікувати назви вулиць та площ у місті

Жителі Ужгорода просять владу дерусифікувати назви вулиць та площ у місті

Київ • УНН

 • 357346 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Жителі Ужгорода, на Закарпатті, просять владу дерусифікувати назви вулиць та площ у місті. Також вони висловлюються за демонтаж бюста Пушкіна. Відповідне звернення адресоване Ужгородській міській раді, інформує УНН.

 

Цитата 

"Багато вулиць, площ, скверів провулків нашого міста названо на честь російських діячів політики, літератури та мистецтв, які жодним чином не дотичні до Закарпаття та Ужгорода, а отже, є атавізмом попередньої політики побудови спільного загальноросійського та загальнорадянського культурного простору", - йдеться в документі.

Деталі 

Також автори звернення наголошують на тому, що увіковічнення осіб, які не дотичні до закарпатської культури та історії, є не доречним. Вони просять "розпочати процес дерусифікації міста за встановленою законом процедурою".

Зокрема, у списку на перейменування опинилися вулиці імені Ю. Гагаріна, М. Глінки, О. Грибоєдова, О. Пушкіна, П. Чайковського, І. Шишкіна, А.Чехова тощо.

Також мешканці просять демонтувати бюст Пушкіна, що у центральній частині Ужгорода, адже “поет жодним чином не пов’язаний із Закарпаттям”.

“У ці дні в нас з’являються нові герої, що жертвують своїми життями за нашу країну. Це їхню пам’ять ми зобов’язані увіковічнювати і плекати. Окрім цього, на гідне пошанування заслуговують видатні діячі історії та культури Закарпаття зокрема та України загалом, які в радянський період перебували під забороною”, - наголошують автори документу.

Нагадаємо 

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