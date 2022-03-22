Жителі Ужгорода просять владу дерусифікувати назви вулиць та площ у місті
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Жителі Ужгорода, на Закарпатті, просять владу дерусифікувати назви вулиць та площ у місті. Також вони висловлюються за демонтаж бюста Пушкіна. Відповідне звернення адресоване Ужгородській міській раді, інформує УНН.
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"Багато вулиць, площ, скверів провулків нашого міста названо на честь російських діячів політики, літератури та мистецтв, які жодним чином не дотичні до Закарпаття та Ужгорода, а отже, є атавізмом попередньої політики побудови спільного загальноросійського та загальнорадянського культурного простору", - йдеться в документі.
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Також автори звернення наголошують на тому, що увіковічнення осіб, які не дотичні до закарпатської культури та історії, є не доречним. Вони просять "розпочати процес дерусифікації міста за встановленою законом процедурою".
Зокрема, у списку на перейменування опинилися вулиці імені Ю. Гагаріна, М. Глінки, О. Грибоєдова, О. Пушкіна, П. Чайковського, І. Шишкіна, А.Чехова тощо.
Також мешканці просять демонтувати бюст Пушкіна, що у центральній частині Ужгорода, адже “поет жодним чином не пов’язаний із Закарпаттям”.
“У ці дні в нас з’являються нові герої, що жертвують своїми життями за нашу країну. Це їхню пам’ять ми зобов’язані увіковічнювати і плекати. Окрім цього, на гідне пошанування заслуговують видатні діячі історії та культури Закарпаття зокрема та України загалом, які в радянський період перебували під забороною”, - наголошують автори документу.
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