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Аліна Паш відмовилася від участі у Євробаченні-2022

Аліна Паш відмовилася від участі у Євробаченні-2022

Київ • УНН

 • 54044 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Переможниця нацвідбору на Євробачення-2022 Аліна Паш офіційно відмовилася представляти Україну на конкурсі. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram, інформує УНН.

Цитата

"Я громадянка України, я дотримуюсь законів України, стараюсь нести традиції та цінності України в світ. У що вилилась ця історія - це зовсім не те, що я закладала у свою пісню... Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль", - написала Аліна Паш.

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Публикация от Alina Pash (@alinapash)

Нагадаємо

Переможниця національного відбору на Євробачення-2022 Аліна Паш виступала 2015 року у Криму. Однак співачка заявила, що прибула туди не літаком, а автобусом. Паш додала, що довідки, які це підтверджують, вона надала Суспільному перед фіналом нацвідбору.

Очільник Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький повідомив, що Суспільний мовник звернувся до ДПСУ та попросив підтвердити або спростувати факт підроблення довідки щодо незаконного перетину Аліною Паш кордону з окупованим Кримом.

15 лютого Державна прикордонна служба України повідомила, що не видавала Аліні Паш довідку про законний перетин кордону з окупованим Кримом.

Менеджер Аліни Паш заявила, що довідку про в'їзд до окупованого Криму Суспільному надав член команди, а не співачка особисто.

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