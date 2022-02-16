Алина Паш отказалась от участия в Евровидении-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Победительница нацотбора на Евровидение-2022 Алина Паш официально отказалась представлять Украину на конкурсе. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram, информирует УНН.
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"Я гражданка Украины, я придерживаюсь законов Украины, стараюсь нести традиции и ценности Украины в свет. Во что вылилась эта история - это совсем не то, что я закладывала в свою песню... Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидение. К сожалению. Мне действительно очень жаль", - написала Алина Паш.
Напомним
Победительница национального отбора на Евровидение-2022 Алина Паш выступала в 2015 году в Крыму. Однако певица заявила, что прибыла туда не на самолете, а на автобусе. Паш добавила, что справки, которые это подтверждают, она предоставила Общественному перед финалом нацотбора.
Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий сообщил, что Общественный вещатель обратился к ГПСУ и попросил подтвердить или опровергнуть факт подделки справки относительно незаконного пересечения Алиной Паш границы с оккупированным Крымом.
15 февраля Государственная пограничная служба Украины сообщила, что не выдавала Алине Паш справку о законном пересечении границы с оккупированным Крымом.
Менеджер Алины Паш заявила, что справку о въезде в оккупированный Крым Общественному предоставил член команды, а не певица лично.