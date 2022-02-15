Євробачення-2022: прикордонники не видавали Аліні Паш довідку про поїздку в окупований Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Державна прикордонна служба України не видавала переможниці національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2022" Аліні Паш довідку про законний перетин кордону з окупованим Кримом. Про це журналісту УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко.
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"Ми проаналізували ту інформацію, яка була поширена Суспільним мовником про документ, що начебто був наданий Державною прикордонною службою фізичній особі для представлення в рамках відбору (на Євробачення – ред.). Нам не відомо, що за документ опублікований мовником, адже підрозділами Державної прикордонної служби такий документ не створювався та під таким номером нікому не надавався", - розповів Демченко.
Деталі
За його словами, ДПСУ отримала офіційне звернення від Національної суспільної телерадіокомпанії України щодо підтвердження створення такого документу.
"Незабаром мовник отримає (від ДПСУ – ред.) офіційну відповідь", - сказав Демченко.
Окрім того, він додав, що наразі підрозділ ДПСУ опрацьовує відповідь на звернення самої Аліни Паш щодо її перетину кордону, яке надійшло та зареєстроване у відомстві.
Контекст
Переможниця національного відбору на Євробачення-2022 Аліна Паш виступала 2015 року у Криму. Однак співачка заявила, що прибула туди не літаком, а автобусом. Паш додала, що довідки, які це підтверджують, вона надала "Суспільному" перед фіналом нацвідбору.
Очільник Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький повідомив, що Суспільний мовник звернувся до ДПСУ та попросив підтвердити або спростувати факт підроблення довідки щодо перетину Аліною Паш кордону з окупованим Кримом.
15 лютого Державна прикордонна служба України повідомила, що не видавала Аліні Паш довідку про законний перетин кордону з окупованим Кримом.