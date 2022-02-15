Евровидение-2022: пограничники не выдавали Алине Паш справку о поездке в оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Государственная пограничная служба Украины не выдавала победительнице национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2022" Алине Паш справку о законном пересечении границы с оккупированным Крымом. Об этом журналисту УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко.
Цитата
"Мы проанализировали ту информацию, которая была распространена Общественным вещателем о документе, который якобы был предоставлен Государственной пограничной службой физическому лицу для представления в рамках отбора (на Евровидение - ред.). Нам не известно, что за документ опубликован вещателем, ведь подразделениями Государственной пограничной службы такой документ не создавался и под таким номером никому не предоставлялся", - рассказал Демченко.
Детали
По его словам, ГПСУ получила официальное обращение от Национальной общественной телерадиокомпании Украины относительно подтверждения создания такого документа.
"Вскоре вещатель получит (от ГПСУ - ред.) официальный ответ", - сказал Демченко.
Кроме того, он добавил, что сейчас подразделение ГПСУ прорабатывает ответ на обращение самой Алины Паш относительно ее пересечения границы, которое поступило и зарегистрировано в ведомстве.
Контекст
Победительница национального отбора на Евровидение-2022 Алина Паш выступала в 2015 году в Крыму. Однако певица заявила, что прибыла туда не на самолете, а на автобусе. Паш добавила, что справки, которые это подтверждают, она предоставила Общественному перед финалом нацотбора.
Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий сообщил, что Общественный вещатель обратился к ГПСУ и попросил подтвердить или опровергнуть факт подделки справки относительно пересечения Алиной Паш границы с оккупированным Крымом.
15 февраля Государственная пограничная служба Украины сообщила, что не выдавала Алине Паш справку о законном пересечении границы с оккупированным Крымом.