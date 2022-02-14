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Євробачення: суспільний мовник просить ДПСУ перевірити надану командою Alina Pash довідку щодо поїздки в Крим

Євробачення: суспільний мовник просить ДПСУ перевірити надану командою Alina Pash довідку щодо поїздки в Крим

Київ • УНН

 • 17647 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. У зв’язку з отриманою інформацією від громадян про можливу підробку наданої довідки про перетин кордону з Кримом командою Alina Pash, Суспільний мовник звертається до ДПСУ та просить підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби. Про це повідомив голова правління мовника Микола Чернотицький під час пресконференції у понеділок, 14 лютого, пише УНН.

Цитата:

"Я підписав нове звернення на ДПСУ з проханням... підтвердити, що та довідка, яка надана представниками команди Alina Pash, є дійсна або недійсна", - сказав голова правління НСТУ Микола Чернотицький.

З його слів, у випадку, якщо довідка не дійсна, компанія "буде приймати нове рішення", а якщо дійсна - то "питання буде зняте".

Суспільне не підписуватиме угоду щодо участі у міжнародному Пісенному конкурсі "Євробачення" з переможницею Національного відбору до завершення перевірки та з’ясування фактів.

"До того моменту, як голова правління Суспільного мовника, я відмовляюся підписувати договір з переможцем нацвідбору, оскільки є достатньо великий сумнів", - зазначив він.

Раніше

Переможниця національного відбору на Євробачення-2022 Alina Pash прокоментувала поїздку до Криму.

Аліна Паш виступала у Криму. Однак, вона заперечила, що літала туди літаком. Паш додала, що у підтвердження того, що вона їхала автобусом до Криму 2015 року, у неї є довідки, які вона надала "Суспільному" перед фіналом нацвідбору.

Також Євробачення Україна опубліковало документи, які мають підтвердити, що у серпні 2015 року співачка перетинала наземну адмінмежу з Кримом.

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